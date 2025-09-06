Doi minori au fost preluați cu un elicopter SMURD de pe un traseu dificil din Munții Bucegi. Intervenția a fost complicată

Doi adolescenți rătăciți pe un traseu dificil din Munții Bucegi au fost recuperați cu elicopterul. Aceștia le-ar fi spus operatorilor de la 112 și salvamontiștilor că nu mai pot înainta pentru că sunt epuizați.

Tinerii de 17 ani au pornit pe un traseu destul de dificil din Munții Bucegi spre creasta Bucșoiului Mic. La lăsarea întunericului s-ar fi rătăcit și au sunat la 112. Ar fi anunțat totodată că sunt obosiți și nu mai pot merge.

Pentru că era deja târziu, salvatorii montani au decis să îi coboare de pe munte cu ajutorul unui elicopter SMURD. Intervenția terestră ar fi fost dificilă și extrem de lungă, în condițiile în care tinerii nu aveau nici echipament adecvat. Au fost coborâți astfel, în siguranță, până în Bușteni.

În ultimele 24 de ore, salvatorii montani au fost solicitați să intervină în 11 cazuri în care au salvat tot atâtea persoane de pe munte.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













