Alte două persoane au fost spitalizate cu hipotermie. Îngrozitoare este și povestea unei femei de 71 de ani, care a mers kilometri în șir cu tramvaiul, doar ca să scape de frigul de acasă.

Dimineața, gerul, care ține de mai bine de 10 zile, a paralizat centrul și nordul țării.

Gina Tiron, director al Centrului Meteorologic Regional Moldova Iași: „Am avut la Joseni -21,7, Miercurea Ciuc -21,5 grade Celsius, -17,9 grade la Botoșani, la Iași au fost -14,5 grade Celsius."

În Iași, un bărbat sărman a murit de frig în fosta fabrică de țigarete din oraș. Cel care îi ducea din când în când de mâncare l-a găsit înghețat.

Bărbat: „El când lucra, când nu. Tatăl său vitreg l-a căutat înainte de Crăciun să-l ia la țară și nu l-a găsit."

Și în Bistrița un bărbat de 66 de ani a fost internat cu hipotermie severă. A fost resuscitat, însă i-a cedat inima.

Alți doi bărbați, de 51 și 65 de ani, au ajuns la Urgențe cu o temperatură corporală de doar 23 de grade, după ce au fost găsiți la țară în locuințe neîncălzite. Cel mai în vârstă este în comă, cu șanse mici de supraviețuire, potrivit medicilor.

O femeie a fost găsită în tramvai pentru a scăpa de frig

În tot acest timp, un vatman din Iași a văzut o femeie care stătea de multă vreme în tramvaiul lui.

Corespondent PROTV: „Femeia ar fi rămas în tramvai timp de mai multe curse complete, fără să coboare vreo clipă. Iar asta i-a atras atenția vatmanului, în cele din urmă."

Petrică Bejan, revizor tehnic, CTP Iași: „Îmbrăcată sumar, vizibil afectată de temperaturile extrem de scăzute."

În ajutorul femeii au venit Poliția Locală și o ambulanță.

Liviu Zamfirescu, șeful Poliției Locale Iași: „A spus că îi este frig și a dorit să se încălzească și de aceea a rămas în tramvai."

Prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic șef UPU SMURD Iași: „Bătrâna a spus că nu are căldură acasă și nici posibilitatea să își facă de mâncare, de aceea a venit, pentru căldură și pentru mâncare."

Femeia este acum într-un centru social al Primăriei.

Luminița Munteanu, director Direcția de Asistență Socială Iași: „Nu face decât să mănânce și să doarmă."

Medicii avertizează că atunci când ne este frig, nu realizăm că suntem în pericol. Extremitățile devin tot mai reci, bătăile inimii se accelerează și corpul începe să tremure. Dacă nu ne adăpostim, starea se poate agrava până la comă.

