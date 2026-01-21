De la tribună, a subliniat că nu va recurge la forța armată pentru a anexa insula, care aparține Danemarcei. Și nu a ezitat să critice Europa.

Donald Trump și-a început discursul-fluviu lăudând miracolul economic pe care l-a adus în Statele Unite. Și i-a dojenit pe liderii europeni.

Donald Trump, președintele SUA: „Locurile de unde veniți ar putea face mult mai bine dacă urmează ceea ce facem noi, pentru că anumite zone din Europa nici măcar nu mai pot fi recunoscute. Îmi place Europa și vreau să o văd prosperând, dar nu se îndreaptă în direcția corectă”.

Donald Trump: „Multe părți ale lumii noastre sunt distruse chiar sub ochii noștri. Liderii nici măcar nu înțeleg ce se întâmplă, iar cei care înțeleg nu fac nimic în privința asta”.

Apoi și-a îndreptat atenția spre Groenlanda.

Donald Trump: „Fiecare aliat NATO are obligația de a-și putea apăra propriul teritoriu. De fapt, însă, nicio națiune sau grup de națiuni nu este în măsură să asigure protecția Groenlandei, în afară de Statele Unite. Suntem o mare putere, mult mai mare decât înțeleg oamenii”.

S-a vorbit mult despre ambiția președintelui american de a dobândi marea insulă arctică, semi-autonomă, care aparține de regatul danez, iar Trump a explicat, din nou, la Davos.

Donald Trump: „Groenlanda este un teritoriu vast, aproape complet nelocuit și nedezvoltat, aflat fără protecție într-o poziție strategică cheie între Statele Unite, Rusia și China. Există acolo atât de multe resurse, de pământuri rare. Dar nu acesta este motivul pentru care avem nevoie de Groenlanda; avem nevoie de acest ținut pentru securitate națională strategică și securitate internațională. Această insulă enormă - care nu este securizată - face de fapt parte din America de Nord - acesta este teritoriul nostru. Acesta este motivul pentru care caut negocieri imediate pentru a discuta din nou achiziționarea Groenlandei de către Statele Unite, exact așa cum am dobândit multe alte teritorii de-a lungul istoriei noastre, la fel cum au făcut multe dintre națiunile europene. Nu este nimic greșit în asta”.

Pentru prima dată, însă, Trump a exclus folosirea forței, însă crede că nu poate fi oprit să dobândească Groenlanda.

Donald Trump: „Probabil că nu vom obține nimic, doar dacă decid să folosesc o forță excesivă, caz în care, sincer, am fi de neoprit. Dar nu voi face asta. Tot ce cer Statele Unite este "un loc numit Groenlanda".

Același Trump s-a adresat direct Europei și Danemarcei.

Donald Trump: „Au de ales: Pot spune da, iar noi vom fi foarte recunoscători. Sau pot spune nu, dar noi vom ține minte asta”.

