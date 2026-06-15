Alpinistul se aventurase pe un traseu montan cu pereți abrupți, spun salvamontiștii.

O femeie care ar fi asistat la accident a sunat imediat la 112. Potrivit polițiștilor, trupul tânărului a rămas suspendat într-o zonă greu accesibilă, iar salvatorilor au avut o misiune dificilă.

O anchetă va stabili exact circumstanţele care au dus la această nenorocire.

Tot în weekend, salvamontiștii din Prahova au găsit pe un traseu spre Vârful Ciucaș o femeie de 55 de ani căreia i s-a făcut rău.

Femeia - care avea stări de leșin și nu se mai putea deplasa - a fost transportată cu elicopterul SMURD la spital, în Brașov, după ce salvamontiştii și un medic i-au acordat primul ajutor.

Iar în județul Brașov, un tânăr de 26 de ani a avut nevoie de ajutor după ce s-a rătăcit în Piatra Craiului.

Tânărul făcea parte dintr-un grup care a plecat la drum în jurul prânzului. Au ajuns în zona Vârful Turnu pe ploaie și la o oră foarte târzie, moment în care ar fi izbucnit un conflict. Ceilalţi trei din grup au decis să continue traseul și l-au abandonat. Rămas singur, pe întuneric, acesta a părăsit traseul marcat și a încercat să coboare direct prin zona abruptă.

Ciprian Lolu, Șef Salvamont Zărnești: ”Primul lucru pe care l-aș face ar fi să sun totuși, înainte de a face pasul, să sun la salvamont, să cer o recomandare, N-aș pleca pe munte la ora 12 cu intenții de a parcurge un traseu, darămite la ora 7 seara. Norocul dânsului este că a avut semnal, că am putut repera foarte rapid localizarea lui”.

Ioana Crăciun, voluntar Salvamont Zărnești: ”Este un traseu greu, nemarcat- Hornul Găinii- de asta nici nu a reușit să coboareîn stânga și în dreapta sunt pereți, e foarte expus și periculos”.

Salvamontiștii ne recomandă să ne alegem partenerii de drum cu responsabilitate. Spiritul de echipă este esențial. Iar conflictele nu trebuie niciodată să ducă la separarea grupului pe munte.

Scurtarea drumului prin zone abrupte și necunoscute este extrem de periculoasă, mai atrag atenţia salvamontiştii.