Surse din anchetă spun că scandalul dintre ei ar fi pornit de la o datorie neachitată.

Mai multe mașini au fost avariate, iar atacatorii sunt căutați de polițiști.

Scandalul a început într-o parcare din centrul Brailei. Un tânăr de 28 de ani a sunat la 112 și a anunțat că el și un prieten de 30 de ani sunt urmăriți de doi bărbați înarmați cu macete.

Potrivit primelor informații, când au ajuns în zonă, agresorii ar fi pierdut urma celor doi, iar ulterior, din răzbunare, le-au vandalizat autoturismele parcate, ceea ce înseamnă că se cunoșteau.

În imaginile suprinse de o cameră de supraveghere se vede cum unul dintre agresori aruncă cu un bolovan în geamul portierei din dreapta și apoi în parbrizul mașinii.

Până la sosirea polițiștilor, bărbații au fugit de la fața locului. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere.