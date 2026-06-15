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Femeia de 41 de ani, o filipinează stabilită la noi, se întorcea acasă de la muncă, într-o localitate din județul Călărași. Atunci când a ajuns într-o zonă mai izolată, pe un dig, s-a trezit față în față cu un tânăr de 20 de ani pe care nu îl cunoștea.

Individul, a povestit ea ulterior, s-a repezit asupra ei și a târât-o într-o zonă cu vegetație. Aici, individul a imobilizat-o cu forța și a dezbrăcat-o, provocându-i numeroase leziuni pe față, pe gât, pe picioare și pe spate. Femeia s-a luptat cu disperare să scape din mâinile agresorului și a avut inspirația să îl muște de zona genitală. Apoi, a profitat că individul i-a dat drumul și a fugit. Ulterior, a sunat la 112. Polițiștii l-au căutat pe suspect și în scurt timp a fost găsit în localitate.

El a fost arestat pentru tentativă de viol. În urma rănilor suferite, femeia are nevoie de cel puțin de o săptămână de îngrijiri medicale.