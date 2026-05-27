La faţa locului au fost direcţionate trupele Serviciului pentru Acţiuni Speciale, iar incidentul s-a încheiat fără persoane rănite.

”La data de 26 mai 2026, în jurul orei 17:45, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Babadag au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe o stradă din oraş are loc un conflict între mai multe persoane. La faţa locului s-a deplasat de îndată un echipaj de siguranţă publică aflat în serviciu, fiind identificaţi trei tineri, de 23, 20 şi un minor, de 15 ani, implicaţi într-un conflict, la care asistau şi alte persoane”, anunţă, miercuri dimineaţă, Poliţia judeţeană Tulcea.

Instituţia precizează că, întrucât persoanele implicate nu au dat curs somaţiilor adresate de poliţişti, iar situaţia prezenta risc de escaladare, un poliţist a executat două focuri de armă în plan vertical, pentru descurajarea şi dispersarea persoanelor implicate.

”În urma intervenţiei, conflictul a fost aplanat fără a exista persoane rănite sau bunuri distruse. Totodată, pentru prevenirea degenerării situaţiei, în zonă au fost direcţionate echipaje din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, precum şi alţi poliţişti”, menţionează sursa citată.

În cauză, sunt continuate cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice.