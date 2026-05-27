Împreună cu colegii din MApN lucrăm în aceste zile pentru că ceea ce se propune în noua lege a salarizării unitare să nu scadă veniturile actuale pentru militari, să vedem ce posibilităţi de creştere există, să corectăm din inechităţi, să facem sistemul militar atractiv. Ştiu foarte bine că aşteptările sunt mari şi înţeleg aceste aşteptări”, a scris, marţi seară, pe Facebook, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă.

Potrivit acestuia, în cele aproape şase luni de când este ministru al Apărării, a corectat ceea ce s-a putut corecta imediat: ”Pentru problemele mari, de sistem, mai sunt însă paşi de făcut, paşi care ţin atât de o voinţă politică comună, cât şi de realitatea bugetară a ţării. Nu putem promite ceea ce nu poate fi făcut, dar putem munci serios pentru ceea ce este corect şi sustenabil. Şi da, dacă sunt bani de creşteri salariale pentru alte familii ocupaţionale, trebuie să fie, şi vor fi şi pentru militari”.

Acesta a transmis că o echipă de profesionişti din minister analizează atent toate propunerile şi formulează soluţii care să răsplătească pe merit oamenii care muncesc.

”Au tot sprijinul meu pentru că vocea militarilor, a rezerviştilor şi a civililor care îşi servesc ţara să fie corect reprezentată în acest proces. Pentru mine, miza este simplă: să construim un sistem mai echitabil, mai clar şi mai respectuos faţă de oamenii care poartă uniforma statului român”, a mai transmis Miruţă.

Ministerul Apărării anunţă că prevederile proiectului legii salarizării unitare sunt analizate şi se vor face observaţii, al căror obiectiv este să asigure că noua lege nu va duce la diminuarea veniturilor în sistem, astfel încât cariera militară să continue să fie atractivă, lucru important mai ales în contextul de securitate actual.

Ministerul Apărării vrea garanții că noua lege a salarizării nu va afecta veniturile militarilor. Potrivit calendarului anunţat de Ministerul Muncii, în perioada 27 mai - 4 iunie 2026 vor fi organizate reuniuni cu caracter consultativ cu instituţii şi autorităţi publice, precum şi cu federaţiile şi sindicatele reprezentative, în vederea colectării observaţiilor şi fundamentării formei finale a proiectului legislativ.

Veniturile militarilor în noua lege

În Armată și structurile de ordine publică, șeful Statului Major General sau funcțiile echivalente de rang înalt ajung la coeficient 5,00 (20.500 lei), potrivit noii legi.

Generalii și chestorii au coeficienți între 4,10 (16.810 lei) și 4,67 (19.147 lei). Pentru colonei și comisari-șefi, coeficienții merg până la 3,59 (14.719 lei). La baza ierarhiei, soldatul are coeficient 1,14, adică aproximativ 4.674 de lei brut.

Important: exemplele reprezintă salariile brute la care se pot adăuga, după caz, diversele sporuri și bonificații prevăzute de lege.