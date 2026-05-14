„În jurul orei 17:45, am fost solicitaţi să intervinim în urma unui accident feroviar produs în oraşul Găeşti, unde un autoturism a fost acroşat de un tren. În urma evenimentului a fost identificată o persoană încarcerată, în stare de inconştienţă”, a transmis, joi, ISU Dâmboviţa.

Victima a fost extrasă din autoturism, dar a fost declarată decedată de către echippajele medicale.

În tren se aflau aproximativ 100 de călători. Trei dintre aceştia prezentau atac de panică şi au fost asistate medical la faţa locului, ulterior refuzând transportul la spital.