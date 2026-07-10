În paralel, creșterea economică va avea un rol important în dinamica populației. Doar o economie mai puternică poate contribui la creșterea populației rezidente prin încurajarea natalității și atragerea de noi locuitori din străinătate.

Cu cea mai mică natalitate din ultimul secol, anul trecut s-au născut sub 146.000 de copii, iar cifrele din primele luni ale acestui an confirmă că trendul descendent continuă. Erau peste 480.000 de nou-născuți în jurul anilor '30, când populația număra peste 15 milioane de rezidenți.

Fără variații majore, numărul de locuitori ai țării a crescut și am atins pragul de 19 milioane în anii '60, când Nicolae Ceaușescu a interzis avorturile. Efectele s-au văzut, iar populația a depășit rapid pragul de 20 de milioane. Așa cum arată datele, s-au înregistrat unele dintre cele mai ridicate valori din perioada postbelică, cu peste 520.000 de nașteri în 1967.

Corespondent Știrile ProTV: „Și ne întoarcem în prezent, unde parcurile în care se joacă tot mai puțini copii spun o poveste diferită, iar semnele declinului demografic sunt tot mai evidente. România îmbătrânește de la un an la altul, iar astăzi vârsta medie a populației a ajuns la 42,8 ani. Fără politici publice care să susțină tinerii să își întemeieze o familie și să aibă unul sau mai mulți copii, scăderea populației este imposibil de oprit. Estimările specialiștilor arată că România ar putea pierde milioane de locuitori în următoarele decenii și va ajunge la aproximativ 16 milioane de persoane în 2060 și la 15 milioane în 2080”.

În ultimii ani, România s-a menținut la aproximativ 19 milioane de locuitori, și asta ca urmare a migrației internaționale, care a echilibrat puțin populația rezidentă. Tot mai mulți muncitori străini au ajuns să lucreze în țară, iar unii dintre ei pot fi întâlniți zilnic în marile orașe.

Tudorel Andrei, președintele INS: „Dacă în vechiul regim considera că factorul demografic ducea la creșterea economică, creșterea economică poate duce acum la o creștere a populației și exemplul cel mai bun e ce vedem în ultimii ani. România a înregistrat o creștere economică și atragerea de forță de muncă din diverse țări, s-a reușit reechilibrarea populației la 19 milioane, strict pe calea migrației internaționale”.

Gelu Duminică, sociolog: „O resursă majoră - ne uităm că pe angajatori nu îi mai interesează că știi tu Miorița și că reciți strofele din Luceafărul. Pe el îl interesează că poți să lucrezi într-un mediu divers din punct de vedere cultural pentru că tu ai colegi din Sri Lanka, din India, din Ucraina, Republica Moldova, lucru care era inimaginabil când eram copii”.

În paralel, peste hotare continuă să se nască mii de copii ai românilor plecați din țară.

Între 2014 și 2025 s-au născut în țară 1.945.000 de copii, iar în străinătate, dar înregistrați la noi, 390.000 de copii. Raportul este de cinci copii în țară la unul în străinătate.