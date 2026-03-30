La o conferinţă de presă comună cu preşedintele sirian interimar Ahmed al-Sharaa de luni, de la Berlin, Merz a spus că liderii au convenit ca "pe termen mai lung de treia ani", circa "80% din sirienii aflaţi în prezent în Germania ar trebui să revină în patria lor".

"Aceasta a fost şi dorinţa preşedintelui Sharaa", a spus Merz, adăugând că "acei sirieni care vor să rămână în Germania şi sunt bine integraţi vor putea să rămână în Germania".

Germania a fost una dintre principalele destinaţii pentru refugiaţii sirieni care au fugit de devastatorul război civil, circa un milion ajungând în ţară în timpul dictaturii lui Bashar al-Assad.

Apelurile la părăsirea Germaniei de către refugiaţii germani s-au înmulţit în rândul cercurilor conservatoare şi de extremă dreapta după înlăturarea lui Assad de la putere la sfârşitul lui 2024 de către o coaliţie islamistă condusă de Ahmed al-Sharaa, notează dpa.