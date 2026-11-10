Ne uităm, de exemplu, la Spotify. Eu nu mai am abonament la Spotify, dar am început, așa, un pic, să intru printre artiști și am văzut că, de exemplu, uite un artist pe care îl numim așa Inga Rose și are această etichetă foarte mică, aici abia se vede pe care scrie AI Persona, asta înseamnă că este un artist care este etichetat ca fiind făcut cu inteligență artificială, dar, atenție, doar dacă cel care a generat acest artist bifează această opțiune.

Deci nu este o amprentă care apare automat, iar muzica generată de inteligență artificială nu e generată de inteligență artificială, ci doar un om care folosește inteligența artificială ca să genereze această muzică și care, în cele din urmă, reușește să aducă bani celui care a făcut aceste melodii care sună OK, toate sună cam la fel. E același timbru vocal, indiferent că vorbim de un artist feminin masculin, că vorbim de rock sau de muzică electronică, dance și așa mai departe. Dar iată că Spotify are această etichetă de AI Persona, ca un fel de luptă împotriva acestei muzici generate cu inteligență artificială. Dar revenim pe final cu altă noutate tot de la Spotify.

Am descoperit acest site care se numește Slop Treaker și care, practic, etichetează sau generează o bază de date cu toți artiștii care sunt făcuți cu AI și până acum, practic, a găsit pe Spotify 49 de artiști care ar fi generat, este doar o estimare, peste 2,5 milioane de dolari, cu vreo 300.000 dolari venituri pe lună. Deci acești 49 de artiști. Asta mi se pare foarte interesant, că iată cum, practic, banii aceștia sau banii pe care îi câștigă un serviciu de streaming sunt împărțiți între compania care ține serviciul de streaming pe picioare, dar și toți artiștii care sunt acolo și care generează câștiguri. Iar acești bani, de exemplu, sunt luați și de la artiștii pe bune, care chiar cântă la instrumente, care chiar compun și așa mai departe. Cei de la Deezer au adăugat și ei o unealtă destul de nouă.

Deezer este un alt serviciu de streaming, de muzică, este un serviciu francez care costă vreo 10 dolari pe lună și unde poți să asculți foarte multă muzică. Ei sunt și cei care au fost cei mai transparenți cu muzica urcată pe platformele lor și care este generată de inteligență artificială. Ei spun deja, și am tot discutat cu fiecare ediție iLikeIT, unde am avut acest subiect, acum au ajuns la peste 50% din toate urcările zilnice să fie generate cu inteligență artificială. Dacă acum un an vorbeam de 20-30 de procente, astăzi iată sărind de 50% din melodiile făcute cu AI. Dacă ne uităm pe Youtube, aici este, au o altă problemă, că s-ar putea să asculți niște muzică normală, da, care este generată de oameni și în playlistul tău să apară automat astfel de melodii.

Am văzut, de exemplu, această piesă, o știam de anul trecut, Gorillas - Feel good, în stilul motown din anii 50, a fost recompusă de AI, are peste 1.000.000 de ascultări și cu siguranță, cei de la Gorillas nu au văzut nici măcar un cent din această ascultare. Și, în afară de denumirea de titlu, aici nu este nicio referință către artiștii originali. Dar Youtube Music, au adăugat și ei, de luna trecută, această etichetare specială cu muzică făcută cu AI. Ai un buton foarte mic acolo, deasupra casetei de play. Și dacă vorbim de muzică generată cu inteligență artificială, trebuie să vedeți sau să auzim, de fapt, această funcție nouă pe care o adaugă spotify de anul viitor. Este un parteneriat între Believe și Spotify, unde practic, fiecare om care are cont pe Spotify poate să plătească 5 dolari pe lună, cam asta este prețul, și poți să iei o melodie de la un artist original, de altcineva care îți place ție și să îi spui: hei, aș vrea ca această piesă să fie cântată în stilul hiphop sau poate rock sau poate gotic sau orice gen de muzică și, practic, iei melodia originală și o reasculți, o remixezi în varianta aceasta. Acum, cei de la Spotify îi spun că da, este o funcție pentru care ar trebui să plătim 5 dolari în plus pe lună pe lângă abonament, iar parte din veniturile care se duc către acest abonament merg și către artiștii originali. Deci, acum, întrebarea este: ce mai este o melodie, dacă nu este așa cum a gândit-o artistul original și, practic, orice ascultător poate să o transforme în ceea ce își dorește.

Este o funcție destul de tare, care stârnește și destul de multe controverse, iar principalul serviciu de făcut muzică cu inteligență artificială, că nu este nimic special în spate, sunt cei de la Suno, pentru care plătim, putem s-o folosim gratuit, dar nu putem să descărcăm melodiile pe care le generăm. Este abonamentul de 8 dolari de pe lună și putem să descărcăm 20 de melodii pe care noi le facem, sau abonamentul premier, unde, iată, practic, avem 60 de melodii pe lună și o poveste interesantă cu Elvis Presley, familia lui Elvis Presley, care dă în judecată Suno pentru că au generat melodii cu vocea lui.