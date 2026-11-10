Medicii sunt acuzați, printre altele, de omor calificat. Anchetatorii susțin că ei ar fi redus deliberat tratamentul unor pacienți aflați în stare gravă, pentru a le grăbi moartea.

Potrivit unui comunicat de presă, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus trimiterea în judecată la data de 30 octombrie 2026, iar infracțiunile sunt omor calificat, tentativă de omor calificat, încercarea de a determina săvârșirea unei infracțiuni, mărturie mincinoasă, fals intelectual și instigare la fals intelectual.

Medicii îi alegeau pe pacienții despre care credeau că nu mai au șanse de supraviețuire

Potrivit rechizitoriului, în perioada mai 2023 – aprilie 2024, unor pacienți internați în secția de terapie intensivă a spitalului „le-a fost redus deliberat și fără justificare medicală tratamentul de susținere a funcțiilor vitale, în scopul grăbirii decesului”, arată sursa citată.

Acuzațiile vizează atât intervențiile asupra tratamentului, cât și ascunderea lor prin notări care nu corespund realității în documentele medicale.

Parchetul arată că, prin natura profesiei, medicii specialiști din cadrul secției de Anestezie și Terapie Intensivă aveau obligația legală și deontologică să îngrijească toți pacienții din secție, indiferent de gravitatea sau de prognosticul stării lor.

Anchetatorii susțin însă că ei ar fi creat un mecanism prin care îi alegeau pe pacienții despre care credeau, „în mod subiectiv şi fără vreun temei medical obiectiv sau vreo procedură legală de evaluare a prognosticului”, că nu au șanse de supraviețuire.

Procurorii spun că, astfel, inculpații „şi-au arogat, în mod nelegal şi contrar oricărei norme profesionale, puterea de a decide, în locul evoluţiei naturale a bolii şi independent de orice indicaţie medicală reală, care dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea lor va trăi şi care va muri”.

Cele trei metode descrise de procurori

După ce alegeau un pacient, inculpații ar fi folosit, pe rând sau împreună, mai multe metode, toate cu același scop: grăbirea decesului.

Prima metodă a fost, potrivit comunicatului, „reducerea bruscă şi nejustificată medical a dozei de noradrenalină administrate prin injectomat, de la valori terapeutice ridicate la valori minimale, de regulă 1 ml/h”. Parchetul precizează că pacienții vizați erau în stare gravă sau critică, iar substanța era necesară pentru menținerea unei tensiuni arteriale compatibile cu viața.

A doua metodă, aplicată în paralel sau alternativ, a fost reducerea oxigenului administrat prin ventilatorul mecanic. Concentrația ar fi fost coborâtă „până la valoarea minimă de 21%, echivalentă aerului atmosferic”. Procurorii spun că această manevră putea provoca moartea pacientului prin hipoxie.

A treia metodă a fost, în formularea Parchetului, „neresuscitarea pacienţilor astfel selectaţi, în momentul instalării stopului cardio-respirator”.

Inculpații ar fi lăsat decesul să survină deliberat, deși, potrivit anchetatorilor, aveau posibilitatea reală să intervină și să salveze viața pacientului.

„Nora pentru vizită” și foile de observație falsificate

Pentru a ascunde faptele, inculpații ar fi falsificat sistematic foile de observație ale pacienților.

Potrivit procurorilor, ei notau acolo „valori ale ratei de administrare a noradrenalinei sau ale altor parametri vitali care nu corespundeau realităţii”. Valorile notate reflectau doar indicațiile medicale inițiale sau cele așteptate.

Scopul ar fi fost ca ei să fie „acoperiţi” în cazul unei verificări ulterioare a documentelor.

Comunicatul descrie și o practică numită de personalul medical „nora pentru vizită”. Ea consta în „creșterea temporară a ratei de administrare a noradrenalinei la o valoare aparent normală, conformă cu situația pacientului, exclusiv pe durata vizitelor aparţinătorilor”.

Astfel, rudele nu ar fi observat că tratamentul fusese redus sau întrerupt. După vizită, rata ar fi fost coborâtă din nou la valori minime.

Patru decese și o tentativă de omor

Probele arată, potrivit procurorilor, că modul de operare a fost aplicat pe parcursul mai multor ani. În urma acestor fapte au murit patru pacienți. Un al cincilea pacient ar fi fost vizat printr-o tentativă de omor.

Unul dintre medici ar fi dat instrucțiuni pentru reducerea dozei de noradrenalină la un al șaselea pacient, dar acestea nu au fost urmate.

Prima inculpată, medic în cadrul secției, este trimisă în judecată pentru patru infracțiuni de omor calificat, una de instigare la fals intelectual și una de fals intelectual. Faptele de omor privesc o pacientă decedată în mai 2023, doi pacienți decedați la 4 aprilie 2024 și o pacientă decedată la 7 aprilie 2024.

A doua inculpată, tot medic în aceeași secție, răspunde pentru două infracțiuni de omor calificat, comise împreună cu prima inculpată la 4 aprilie 2024, și pentru instigare la fals intelectual.

Al treilea inculpat, medic la aceeași secție, este acuzat de tentativă de omor calificat, comisă la 13 aprilie 2023.

A patra inculpată, medic în aceeași secție, este trimisă în judecată pentru încercarea de a determina săvârșirea infracțiunii de omor calificat. Faptele constau în indicațiile date unei asistente în martie 2022, de reducere a suportului vasopresor, în notarea unui tratament diferit în foaia de observație și în neresuscitarea pacientului.

Ultimele două inculpate sunt asistente medicale la secție. Ele sunt trimise în judecată pentru mărturie mincinoasă, pentru că ar fi dat declarații necorespunzătoare adevărului în fața anchetatorilor. Una dintre ele este acuzată și de fals intelectual.

Pentru stabilirea situației, procurorii spun că au administrat un probatoriu complex. Acesta a inclus cercetarea la fața locului și ridicarea datelor informatice stocate de dispozitivele medicale, audieri de persoane, expertize medico-legale, o exhumare, percheziții domiciliare și percheziții informatice.