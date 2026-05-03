Poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova acţionează pe principalele artere de circulaţie, în vederea monitorizării şi fluidizării traficului rutier, precum şi pentru creşterea gradului de siguranţă al participanţilor la trafic.

În zona staţiunilor Azuga şi Buşteni, se înregistrează valori de trafic ridicate pe sensul de deplasare către Bucureşti, începând de la limita cu judeţul Braşov, potrivit IPJ Prahova.

De asemenea, în oraşul Comarnic, traficul rutier se desfăşoară cu intensitate crescută pe acelaşi sens de mers.

Totodată, pe Centura de Vest a municipiului Ploieşti, sunt înregistrate valori sporite de trafic în zona intersecţiei cu Drumul Judeţean 129G (Strejnicu).

Poliţiştii rutieri sunt prezenţi în teren, desfăşurând activităţi de dirijare şi control al traficului, în scopul prevenirii producerii unor evenimente rutiere şi al menţinerii unui climat de siguranţă rutieră. Ei recomandă conducătorilor auto să respecte indicaţiile poliţiştilor rutieri, să adopte o conduită preventivă la volan, să păstreze distanţa de siguranţă între vehicule şi să evite efectuarea unor manevre riscante.