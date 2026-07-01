Magazinele fizice sunt încă preferatele cumpărătorilor, dar se dezvoltă și site-urile unde oamenii își pot vinde la rândul lor hainele pe care nu le mai poartă.

Magazinele second hand sunt frecventate în special de tineri, arată studiul. Categoria de vârstă 18-24 de ani înregistrează cea mai mare pondere a cumpărătorilor, urmată de cei între 45 și 55 de ani.

Client: „Mi se pare că uneori chiar poți să găsești niște piese super tari în second, vintage, de brand la un preț accesibil, de exemplu geci de piele, decât să îți iei una nouă super scumpă, mai găsești mai mișto și ieftine la second”.

Client: „Mai ales în alte țări, sunt mai frumoase mai vintage și până la urmă nu contează că au fost deja folosite”.

Client: „Poți să găsești chestii mai bune la second decât la mall, dar depinde, că se întâmplă de multe ori să merg la mall și să nu îmi găsesc nimic”.

Aproape 40% dintre cumpărătorii activi cumpără produse second-hand cel puţin o dată pe lună, iar restul fac astfel de cumpărături o dată la câteva luni. Mulți dintre ei spun că vin în astfel de magazine mai des decât acum 2-3 ani. Pe lângă prețurile avantajoase, clienții apreciază și faptul că pot găsi piese unice.

”Caută materiale naturale, dar, cel mai important, caută să fie unici”

Georgiana Cristian, manager lanț de magazine second hand: „În ultimul an caută materiale naturale, dar, cel mai important, caută să fie unici. Poți să-ți completezi o ținută aici în magazin astăzi și cu 100 de lei, depinde fiecare de ce buget are, dar poate și mai puțin de 100 de lei. Dacă îmi iau o pereche de jeanși, un top, pot să dau undeva la 60-70 de lei”.

Inclusiv hainele reutilizate sunt din ce în ce mai căutate. În felul acesta, textilele care ar fi ajuns probabil la groapa de gunoi sau pe câmpuri, prind noi forme.

Andreea Iager Tako: „Fiecare sunt atât de unice pentru că inclusiv la nivel de căptușeală sunt din resturi de materiale și în interior poate să fie inclusiv o rochie recuperată sau o cămașă recuperată”.

Un singur lanț de magazine second hand a vândut anul trecut 5 milioane de piese de îmbrăcăminte. Cercetarea făcută de Reveal Marketing Research a fost efectuată pe un eșantion de 1.000 de persoane cu vârsta de peste 18 ani, din mediul urban și rural.