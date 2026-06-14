Lucruri pe care nu ar trebui să le cumperi niciodată dintr-un magazin second-hand. Ce ar trebui evitat complet

Stiri Diverse
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second hand haine
Shutterstock

Achizițiile second-hand pot părea avantajoase financiar, dar aduc riscuri serioase pentru sănătate și siguranță. 

autor
Mădălina Cristea

Produsele second-hand pot părea o variantă bună atunci când vrei să economisești bani.

De ce unele produse din magazinele second-hand pot fi riscante

Uneori diferențele de preț sunt mari, iar multe obiecte par încă în stare bună. Totuși, nu toate lucrurile cumpărate la mâna a doua sunt și sigure, mai ales cele care au fost folosite mult timp sau care intră în contact direct cu pielea și corpul. Saltelele, lenjeriile, hainele, încălțămintea sau mobilierul tapițat pot ascunde bacterii, fungi, acarieni ori chiar ploșnițe, mai ales dacă nu au fost curățate corect înainte de vânzare. Unele probleme nici nu se văd imediat, dar pot apărea după ce produsele ajung în casă.

Există și riscuri legate de uzură. O saltea veche poate să nu mai susțină bine spatele, încălțămintea deja purtată poate afecta mersul, iar mobilierul deteriorat poate deveni instabil sau incomod. La prima vedere, multe obiecte arată bine, însă pot avea defecte ascunse care apar abia după folosire. Cosmeticele și produsele de îngrijire sunt printre cele mai riscante atunci când sunt cumpărate second-hand. Dacă au fost deja deschise sau folosite, pot conține bacterii și pot provoca iritații sau infecții. De aceea, multe persoane evită complet astfel de produse dacă nu sunt sigilate.

Nici electronicele la mâna a doua nu sunt lipsite de probleme. Unele pot avea baterii uzate, cabluri defecte sau probleme care nu se observă imediat. În anumite cazuri există chiar risc de supraîncălzire sau scurtcircuit. Și jucăriile pentru copii trebuie verificate foarte atent. Piesele rupte, materialele vechi sau componentele mici care se desprind pot deveni periculoase pentru cei mici.

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Saltele și produse de dormit

Saltelele second-hand sunt printre cele mai riscante produse cumpărate la mâna a doua, chiar dacă la exterior pot părea curate sau foarte puțin folosite. Problema este că multe dintre riscuri nu se văd imediat. O saltea folosită poate ascunde acarieni, ploșnițe, mucegai sau bacterii acumulate în timp. În interior se pot păstra transpirație, umezeală sau alte urme care nu pot fi curățate complet printr-o simplă spălare de suprafață. Tocmai de aceea, multe persoane evită complet cumpărarea unei saltele folosite, potrivit Vayasleep.com.

În timp, saltelele adună și foarte mult praf și alergeni. Pentru persoanele sensibile, mai ales copii sau oameni cu alergii și probleme respiratorii, acest lucru poate însemna strănut, iritații, dificultăți de respirație sau agravarea astmului. Un alt risc important este apariția ploșnițelor. Aceste insecte se ascund foarte ușor în cusături și în interiorul saltelei și pot ajunge rapid în toată locuința. De multe ori sunt greu de observat la început, iar eliminarea lor poate deveni costisitoare și complicată.

Pe lângă problemele de igienă, apare și partea legată de confort și sănătatea spatelui. O saltea veche își pierde forma și susținerea corectă. Pot apărea zone lăsate sau deformate, iar acest lucru poate duce la dureri de spate, disconfort și probleme de postură.

Uneori, cineva poate cumpăra o saltea care pare în stare bună, iar după câteva zile să observe mușcături pe piele sau pete mici pe lenjerie, semne care pot indica prezența ploșnițelor. În alte situații, o saltea foarte veche și plină de praf poate provoca reacții alergice sau probleme respiratorii, mai ales la copii. Există și cazuri în care oamenii încep să aibă dureri de spate după folosirea unei saltele care nu mai oferă susținere corectă.

Dacă totuși iei în calcul o saltea second-hand, aceasta trebuie verificată foarte atent. Uită-te la cusături, colțuri și suprafață pentru pete, urme suspecte, insecte sau mirosuri puternice. Întreabă vânzătorul cât de veche este salteaua, dacă a fost curățată profesional și dacă există dovezi că a fost igienizată sau dezinfectată. O saltea fără etichetă sau fără informații clare despre proveniență ridică și mai multe semne de întrebare.

Cea mai sigură variantă rămâne cumpărarea unei saltele noi, mai ales pentru utilizare pe termen lung. Astfel ai garanția că produsul nu a fost folosit înainte și că respectă standardele actuale de igienă și siguranță. Dacă bugetul este limitat, o opțiune mai bună poate fi o saltea recondiționată profesional, de la firme specializate care oferă și garanție. De asemenea, folosirea unei protecții noi pentru saltea poate reduce o parte dintre riscuri.

Încălțămintea folosită

Încălțămintea second-hand poate ascunde mai multe probleme decât par la prima vedere. Pentru că pantofii intră în contact direct cu pielea și transpirația, bacteriile și ciupercile se pot transmite destul de ușor de la un utilizator la altul. Astfel pot apărea infecții fungice, mâncărimi, iritații sau probleme precum „piciorul de atlet”.

În plus, pantofii deja purtați sunt modelați după forma piciorului altcuiva. Talpa și interiorul se uzează diferit în timp, iar acest lucru poate afecta mersul și postura. Uneori pot apărea dureri de picioare, genunchi sau chiar de spate, mai ales dacă încălțămintea este folosită zilnic.

O persoană poate cumpăra sandale sau adidași care par curați, iar după câteva zile să observe mâncărimi, piele iritată sau fisuri cauzate de o infecție fungică. În alte cazuri, încălțămintea foarte uzată poate crea disconfort la mers sau dureri provocate de talpa deteriorată și lipsa susținerii corecte.

Dacă alegi totuși încălțăminte second-hand, verifică foarte atent interiorul pantofilor. Mirosurile puternice pot indica bacterii sau umezeală acumulată. Uită-te dacă materialul interior este deteriorat, umed sau foarte tocit. Verifică și talpa, mai ales în zona călcâiului, pentru a vedea dacă este uzată neuniform. Este important să probezi ambii pantofi și să vezi dacă sunt comozi și oferă susținere bună. După cumpărare, încălțămintea ar trebui dezinfectată cât mai bine, inclusiv cu spray antifungic pentru interior.

Cea mai sigură variantă rămâne încălțămintea nouă, mai ales pentru copii sau pentru persoanele care poartă aceiași pantofi multe ore pe zi. Dacă bugetul este limitat, o opțiune mai bună poate fi încălțămintea nouă din outleturi sau perioadele de reduceri. Pentru pantofii sport sau modelele textile, este important să poată fi spălate și dezinfectate ușor. În cazul încălțămintei de protecție sau al bocancilor speciali, specialiștii recomandă alegerea unor produse noi, deoarece siguranța și susținerea corectă sunt foarte importante.

Lenjerii și textile personale

Lenjeriile de pat, pernele, păturile sau prosoapele second-hand pot ascunde bacterii, acarieni, mucegai sau chiar paraziți precum păduchii și scabia. Pentru că aceste produse intră în contact direct cu pielea și sunt folosite multe ore, riscurile de igienă sunt mai mari decât par la prima vedere.

În materialele textile se acumulează foarte ușor praf, transpirație și alergeni, iar dacă produsele nu au fost spălate și dezinfectate corect, pot provoca iritații, alergii sau probleme respiratorii. Există și riscul apariției ploșnițelor, care se pot ascunde în cusături și pliuri. Un copil poate dezvolta iritații sau mici înțepături după folosirea unei perne sau a unei pături contaminate. În alte cazuri, persoanele alergice pot avea strănut, nas înfundat sau crize de astm din cauza acarienilor acumulați în țesături.

Dacă alegi produse textile second-hand, verifică atent petele, cusăturile și eventualele mirosuri de umezeală sau mucegai. Întreabă dacă au fost spălate profesional și la temperaturi ridicate. Prosoapele, lenjeria intimă sau fețele de pernă folosite sunt printre cele mai riscante și ar trebui evitate complet.

Cea mai bună variantă este lenjeria nouă, mai ales pentru produsele folosite zilnic. Dacă totuși cumperi textile second-hand, acestea trebuie spălate imediat la temperaturi mari și uscate foarte bine. Pentru perne și saltele pot fi utile și husele de protecție, care reduc contactul cu praful și acarienii.

Căști, aparate audio și electronice purtate

Căștile și electronicele second-hand pot părea o alegere bună pentru economii, însă uneori vin la pachet cu probleme de igienă sau siguranță care nu se văd imediat. În cazul căștilor audio, riscul principal ține de igienă. Pentru că sunt folosite direct în urechi sau pe piele, pot păstra bacterii, fungi sau urme de ceară care favorizează apariția infecțiilor și iritațiilor. Dacă nu sunt curățate corect, pot provoca disconfort sau chiar otite.

La electronice, problemele apar mai ales din cauza uzurii. Bateriile vechi se pot supraîncălzi, umfla sau defecta, iar cablurile deteriorate pot provoca scurtcircuite sau șocuri electrice. În plus, multe produse second-hand nu mai au garanție și pot avea defecte ascunse. O persoană poate cumpăra căști folosite și după câteva zile să apară dureri sau iritații la nivelul urechii. În cazul telefoanelor sau altor dispozitive electronice, bateria poate începe să se umfle ori să se descarce foarte repede fără semne evidente la început.

Căștile trebuie curățate și verificate foarte atent înainte de folosire. Este important să fie inspectate pentru murdărie, bureți uzați sau mirosuri neplăcute. Dacă se poate, padurile sau capetele care intră în contact direct cu urechea ar trebui schimbate. La electronice, verifică bateria, cablurile și modul în care funcționează produsul. Este bine să testezi dispozitivul înainte de cumpărare și să ceri, dacă există, acte de garanție sau informații despre reparații anterioare.

În cazul căștilor de protecție pentru bicicletă, motor sau sporturi, specialiștii recomandă evitarea produselor second-hand, deoarece structura lor poate fi afectată după lovituri sau accidente. Căștile noi sunt, de multe ori, cea mai sigură alegere și nici nu au prețuri foarte mari. Dacă alegi totuși produse second-hand, acestea trebuie dezinfectate și curățate foarte bine înainte de utilizare. Pentru electronice, o variantă mai sigură poate fi reprezentată de produsele recondiționate profesional, care vin cu verificări tehnice și garanție.

Jucării second-hand

Jucăriile second-hand pot ascunde riscuri importante, mai ales pentru copiii mici, care ating foarte des obiectele și le duc la gură. Dacă nu au fost curățate și dezinfectate corect, acestea pot păstra bacterii, mucegai, praf, acarieni sau alte impurități rămase de la fostul utilizator. Jucăriile de pluș sunt printre cele mai problematice, pentru că adună ușor praf, microbi și alergeni. În plus, unele jucării vechi pot avea piese desprinse, plastic deteriorat sau vopsea care se exfoliază, ceea ce poate deveni periculos pentru copii.

O mașinuță uzată poate avea o piesă slăbită care se desprinde și poate fi înghițită de un copil mic. O jucărie de pluș nespălată poate provoca iritații sau alergii, iar unele jucării foarte vechi pot conține materiale care nu mai respectă standardele actuale de siguranță. Verifică atent dacă jucăria este crăpată, ruptă sau are piese lipsă. Dacă există bucăți mici care se desprind ușor, este mai sigur să fie evitată.

Este important și marcajul CE, dar și recomandarea de vârstă. În cazul jucăriilor electronice, trebuie verificate bateriile și cablurile. Pentru plușuri și jucării textile, întreabă dacă au fost spălate și dezinfectate înainte de vânzare. După cumpărare, este bine să fie spălate din nou acasă. Pentru copiii foarte mici, cea mai sigură variantă sunt jucăriile noi. Dacă alegi totuși produse second-hand, sunt mai potrivite cele din plastic dur sau lemn, care pot fi spălate și dezinfectate mai ușor.

Cosmetice și produse de îngrijire

Cosmeticele second-hand sunt printre produsele care ar trebui evitate aproape complet. Cremele, rujurile, fondurile de ten, parfumurile sau produsele pentru ochi pot păstra bacterii, fungi și microbi după ce au fost folosite de altcineva. Problema este că multe produse cosmetice nu pot fi curățate sau dezinfectate în siguranță după deschidere. În plus, după o perioadă, conservanții din compoziție își pierd efectul, iar produsul poate deveni periculos pentru piele și ochi.

Un ruj folosit de altcineva poate transmite infecții sau herpes. Cremele vechi pot provoca iritații, alergii sau dermatite, iar pensulele și bureții de machiaj pot aduna foarte multe bacterii. Produsele pentru ochi, precum mascara sau eyelinerul, sunt considerate printre cele mai riscante atunci când sunt cumpărate second-hand. Dacă un produs este desfăcut, murdar, fără etichetă clară sau fără termen de valabilitate vizibil, este mai sigur să nu fie cumpărat.

În general, dacă nu poți ști sigur cum a fost păstrat sau cine l-a folosit înainte, riscul este prea mare pentru a merita economia făcută. Cea mai bună alegere rămâne cumpărarea cosmeticelor noi, din magazine autorizate. Pentru a economisi bani, sunt mai sigure reducerile, outleturile sau seturile promoționale decât produsele cosmetice second-hand. Și pensulele sau bureții de machiaj sunt mai bine cumpărate noi, pentru că sunt foarte greu de sterilizat complet după folosire.

Mobilier tapițat

Canapelele, fotoliile sau paturile tapițate second-hand pot ascunde mult praf, bacterii, mucegai, acarieni sau chiar ploșnițe. Problema este că multe dintre acestea rămân ascunse în burete și în material, chiar dacă la exterior mobilierul pare curat. În timp, tapițeria adună transpirație, păr, umezeală și murdărie greu de curățat complet. Pentru persoanele alergice, acest lucru poate provoca strănut, iritații sau probleme respiratorii.

Verifică atent cusăturile, colțurile și spațiile dintre perne. Mirosurile puternice de mucegai, fum sau umezeală sunt un semn clar că mobilierul nu este bine igienizat. Dacă materialul este rupt, pătat sau foarte uzat, riscul este și mai mare. Cea mai sigură variantă este mobilierul nou sau mobilierul second-hand retapițat complet. Dacă alegi totuși o canapea folosită, este important să fie curățată profesional și acoperită cu huse noi. Materialele care se șterg și se curăță ușor sunt, de obicei, mai sigure decât tapițeriile textile foarte groase, potrivit Southernliving.com.

Obiecte de bucătărie și recipiente

Și obiectele de bucătărie second-hand pot ridica probleme, mai ales dacă sunt foarte vechi sau deteriorate. Tigăile zgâriate, vasele ciobite sau ustensilele crăpate pot deveni nesigure pentru folosirea zilnică. În unele cazuri, tigăile antiaderente foarte uzate pot elibera substanțe nedorite în mâncare. Tocătoarele și ustensilele din lemn folosite mult timp sunt greu de curățat complet și pot păstra bacterii în crăpături.

Verifică dacă vasele sunt crăpate, ciobite sau foarte zgâriate. Dacă stratul antiaderent este exfoliat, produsul este mai bine de evitat. La obiectele din lemn, mirosurile neplăcute, petele închise la culoare sau crăpăturile sunt semne că au absorbit umezeală și murdărie. Pentru obiectele folosite zilnic, cele noi sunt de obicei cea mai sigură alegere. Un set simplu de vase sau tacâmuri noi poate fi mai sigur decât unele produse second-hand foarte uzate. Farfuriile, cănile sau obiectele vintage pot fi păstrate mai degrabă pentru decor decât pentru utilizare.

Etichete: second hand, haine, obiecte, cumparaturi,

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