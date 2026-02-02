Înmatriculările de persoane fizice autorizate au crescut, la fel și numărul prestatorilor de servicii casnice.

Încă de la începutul lui 2026, pe o platformă care intermediază, în mod simplu angajările numărul anunțurilor a crescut puternic. A ajuns să fie de aproape 4 ori mai mare decât media ultimilor 7 ani.

Cei mai mulţi aplicanți sunt deja salarați, dar vor un al doilea job. Dorina Prunoiu și soțul ei sunt un exemplu - în timpul liber fac taximetrie.

Dorina Prunoiu, taximetristă: ”Pe noi ne ajută foarte mult la mâncare, pentru că banii vin în fiecare zi. În ziua în care îi câştigăm, se și duc”.



Şi constructorii sunt dispuși să muncească în plus.



Alte categorii care caută de lucru sunt pensionarii în putere, femeile care stau acasă cu copiii, dar și tinerii necalificaţi. Cristina Patriche s-a pensionat de la CFR, iar acum e casieră într-un supermarket.

Cristina Patriche, pensionară: ”Trebuie să mai suplinim măcar câțiva anișori, cât mai putem, mai ducem!”

Pentru al doilea job, oamenii se orientează către comerț, curăţenie, construcţii, reparaţii sau chiar sunt dispuși să facă muncă necalificată, în gospodării.

Gili Boruz reprezentant platformă de intermediere a forței de muncă: ”Oamenii nu mai fac față cu un singur salariu și de aceea sunt disperați să obţină un al doilea, al treilea job. Văd foarte mulţi profesionişti care chiar dacă lucrează, cauta în weekend de lucru!”



Înmatriculările de persoane fizice autorizate au crescut cu circa 60 la sută anul trecut, pentru că lucrătorii vor să încaseze banii legal și știu că angajarea cu carte de muncă e mai greu de obținut.



O altă posibilitate de a obține un venit suplimentar este prestarea de servicii casnice, plătite cu tichete care pot fi preschimbate în bani.



Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă a remarcat o creștere cu 76% a numărului de prestatori casnici, ca și a activităților realizate de ei - în 2025 s-au folosit de 3 ori mai multe tichete casnice decât în anul precedent. Atenție, însă. Munca multă vine și cu riscuri.



Romulus Oprică, sociolog: ”Înseamnă oboseală, stres, incapacitatea de a relaționa cu familia armonios și riscul mare este să avem familii mai nefericite”.



Pe de altă parte, mai bine de o treime dintre românii cu vârsta de muncă stau deoparte. Rata de ocupare a populației este mai mică la noi decât media Uniunii Europene.

