Cele mai recente date ale autorităților arată că doar anul trecut au fost emise peste 1.300 de ordine de protecție provizorii, la cererea unor părinți.

În familia din Cluj, problemele ar fi apărut acum cinci ani, când tânărul s-a despărțit de iubita lui. Însă, în ultimele luni, bărbatul de 27 de ani ar fi început să își lovească părinții, susțin polițiștii.

Femeie: „Ei se confruntă cu problemele astea de ceva timp, dar ca orice părinte, nu vrei să etalezi problemele personale la toată lumea să le știe. Au ajuns la capătul puterilor.”

Corespondent Știrile PRO TV: „După ce și-ar fi amenințat familia cu bătaie, în cazul în care nu îi va da bani, zilele trecute, tânărul și-ar fi lovit din nou mama. Speriată că bătăile nu se vor opri și că vor deveni mai violente, aceasta a cerut ajutorul poliției.”

A fost emis un ordin de protecție provizoriu, iar tânărul a fost arestat preventiv.

Femeie: „Povestea o știm de mai de mult, că ia substanțe. Părinții ce să facă?”

Datele Poliției Române arată că, în ultimii ani, numărul ordinelor de protecție provizorii emise pentru a proteja părinții de propriii copii a fost în creștere. Anul trecut au fost cu aproximativ 100 mai multe decât în 2024.

Ulterior, în instanță, mai bine de jumătate dintre acestea s-au transformat în ordine de protecție pe o perioadă mai lungă. Agresorii pot avea și sub 18 ani.

Mălina Orzan, avocat: „În ultima perioadă există un număr mai mare de cazuri. În unele cazuri sunt și minori. Violența exercitată asupra părinților, în general, este de ordin fizic și psihic. De multe ori, copiii consumă substanțe interzise, refuză să mai meargă la școală, refuză să colaboreze.”

Alina Ciupei, psiholog: „Mulți tineri stau mai mult timp cu părinții, acasă, își dezvoltă mai târziu autonomia financiară, independența emoțională, ceea ce poate lăsa loc apariției unor conflicte.”

În astfel de cazuri, judecătorul poate decide evacuarea temporară a urmașului agresor din locuință, obligarea acestuia la păstrarea unei distanțe minime ori interzicerea oricărui contact. Cererea în instanță se judecă în regim de urgență, în general în termen de 48 de ore.