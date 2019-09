Tot mai mulți absolvenți de liceu refuză ajutorul de șomaj. "Nu se merită"

În alți ani, agențiile de șomaj erau asaltate de absolvenți de liceu care se înscriau să primească ajutorul de șomaj imediat ce terminau studiile. Dar acum tot mai puțini tineri cer acești bani de la stat și preferă să se angajeze, chiar și sezonier.

Alții nu s-au mai înscris la șomaj pentru că vor să plece din țară sau li se pare că sumă e prea mică, 250 de lei și nu merită efortul.

La Iaşi, numărul tinerilor care s-au înscris anul acesta să primească ajutorul de şomaj, imediat după ce au terminat liceul, s-a înjumătăţit faţă de 2017. Sunt doar 500, spre deosebire de acum doi ani când erau peste 1.100.

Situaţia este aceeaşi în toată ţara pentru că mulţi absolvenţi au preferat să se angajeze sezonier.

Răzvan, ospătar sezonier: "Majoritatea care suntem prieteni, zic "hai aici, că e bine". Meseria se fură, aşa mi-au spus toţi. Nu ştiu ce îmi rezervă viitorul, deocamdată sezonier."

Potrivit legii, absolvenţii de liceu pot primi ajutor de şomaj, 250 de lei, timp de 6 luni de când termină studiile, dacă se înscriu la Agenţiile Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Trebuie să ducă o adeverinţă că au terminat liceul, o copie după buletin şi să completeze un formular.

Însă unii consideră că banii sunt puţini, aşa că au renunţat la ei. Nici nu s-au înscris, nici nu lucrează.

Florin Miucuț, absolvent: Nu m-am angajat, am de lucru pe acasă destul.

Reporter: Şi la şomaj nu te-ai gândit?

Florin Micuț: Nu, chiar nu m-am gândit. Am auzit că-s puţini bani şi nu se merită. Nu m-am gândit la aşa ceva.

Reporter: Şi cu bănuţii cum te descurci?

Florin Micuț: Destul de bine, nu am probleme.

Reporter: Te plătesc părinţii?

Florin Micuț: Da.

Lector Dr. Luiza Meșean-Schmitz, doctor în sociologie: “Este posibil ca să-şi facă o analiză costuri-beneficii şi având în vedere că procedură este destul de greoaie, să nu fie destul de atractiv pentru ei încât să merite.”

Tinerii nu se mai înscriu să primească ajutorul de şomaj şi pentru că vor să plece din ţară. Ca să îi convingă să rămână, reprezentanţii agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă le propun cursuri de calificare în meserii căutate şi bine plătite.

Adriana Sirghie, purtător de cuvânt AJOFM Iaşi: “Beneficiază gratuit de mediere, consiliere, formare profesională şi pot beneficia de o primă de încadrare.”

Absolvenţii de liceu care se angajează imediat după ce termină studiile beneficiază de o primă de la stat de 1.500 de lei.

