Tot mai multe persoane necalificate își caută un loc de muncă. Cele mai căutate domenii în România

Cel mai mare interes a fost pentru posturile disponibile în contrucții sau pentru servicii de curățenie. Șomerii spun că sunt interesați și de cursuri de calificare, doar pentru a avea un venit stabil în familie.

Zeci de persoane au fost prezente la târg încă de dimineață, în speranța că își vor putea găsi un loc de muncă. Oamenii spun că un salariu în familie i-ar ajuta, așa că sunt dispuși să lucreze chiar și la o distanță mai mare de casă.

Femeie: „Femeie de serviciu am lucrat. Am o fetiță de cinci ani și nu am putut să lucrez. Acum încerc să caut”.

Darius Simanov, muncitor: „În comerț, construcții, târgurile oferă locuri de muncă. Eu m-am axat pe comerț. Am lucrat foarte mult în comerț”.

Companiile mici caută forță de muncă

Angajatorii sunt firme mici, la început de drum. La 52 de ani, Janos a îndrăznit să își deschidă prima lui afacere, în domeniul organizării de evenimente.

Venczi Janos, proprietar firmă strart-up: „Dorim să angajăm persoane în domeniul organizare de evenimente, muncitor necalificat pentru amplasarea și dezasamblarea scenelor. La început salariul minim pe economie. S-ar putea să crească, poate, și mai mult”.

Au îndrăznit să acceseze fonduri europene pentru a începe afacerea, iar acum încercă să vină în sprijinul celor care nu au un loc de muncă.

Vas Mihaly, proprietar firmă strart-up: „Am făcut o firmă. O să pornim cu doi angajați. Ne dezvoltăm în funcție de cum avem contracte”.

Robert Pavelescu , organiztor: „Este lipsă în HoReCa. Domeniul vine după o perioadă grea în urma pandemiei, dar și la spații verzi. Peste tot este nevoie mare de forță de muncă activă”.

Un muncitor necalificat poate câștiga 2.000 de lei, în condițiile în care mulți dintre cei vizați nu au studiile făcute. Sunt însă și persoane care aleg să muncească în străinătate sau să trăiască din ajutoare sociale.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 23-02-2023 17:43