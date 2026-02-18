Spre localitatea Vârlezi, din județul Galați o ambulanță nu a reușit să ajungă la un pacient oncologic. Iar un microbuz cu 20 de pasageri care plecase azi noapte spre aeroport, s-a răsturnat lângă Buzău.

Corespondent Știrile ProTV: Suntem acum pe marginea Drumului Național 21, la ieșirea din Brăila spre Slobozia, spre județul Ialomița, drumul este blocat. Polițiștii îi întorc din drum pe șoferi. La fel, sunt blocate Drumul Național 22 Brăila, Râmnicu Sărat. Pe drumul Național 2B nu s-a circulat până în urmă cu puțin timp. Acum, doar mașinile cu masa până în 7,5t pot circula. De asemenea, nu se circulă pe podul de la Brăila, care leagă județul Brăila de Dobrogea.

Problemele s-au ținut lanț și aici. Au fost nenumărate apeluri la 112, pacienții cu probleme grave de sănătate și în județul Buzău, de exemplu, un pacient din comuna Rușețu a sunat la 112 și l-au ajutat pompierii care au fost trimiși aici pentru a-i ajuta pe colegii lor de la Buzău. Pacientul respectiv avea nevoie de dializă și au ajuns pompierii la el cu o șenilată. De asemenea, tot în județul Buzău, într-o altă localitate, un pacient a sunat la 112 pentru că este dependent de un aparat care îi dă oxigen și se confrunta cu o pană de curent electric. Nu putea să alimenteze aparatul respectiv. O ambulanță era în urmă cu puțin timp, în drum spre el, se afla la 6km de adresa bărbatului respectiv. Probleme au fost și cu școlile și în Galați, și în Brăila, și în Vrancea.

În Galați, de exemplu, azi dimineață, la 7:30, Inspectoratul Școlar a anunțat prin intermediul Prefecturii că toate școlile trec în online, la 7:30 vă dați seama că elevii, părinții lor și dascălii se aflau deja în trafic. Așa că a fost o situație care a generat foarte mulți nervi, foarte mare supărare în Brăila. Nu se învață în tot județul, se învață doar în municipiu, în tot județul, în rural și în urban. Au trecut și ei în online, dar anunțul a fost făcut la 7:50 când mai toți copiii erau deja în clase.