A fost emis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zona de nord a judeţului Tulcea, dar nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul naţional sau cazuri de impact cu solul al vreunei drone, scrie News.ro.

"Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat sâmbǎtǎ, 11 iulie, la ora 4:39, ţinte aeriene în proximitatea localitǎţilor Chilia şi Ismail, Ucraina. Sistemele de apǎrare antiaerianǎ au fost trecute în stare de alertǎ; un elicopter IAR 330 Puma SOCAT a fost pregǎtit pentru decolare", anunţă, sâmbătă dimineaţă, Ministerul Apărării.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 4:41.

"Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul naţional sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian", a precizat ministerul. Alerta aeriană a încetat la ora 5:07.

MApN transmite, de asemenea, că informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente şi menţine permanent legătura cu acestea.