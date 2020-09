Tinerii fermieri vor putea concesiona până la 50 de hectare de teren agricol de la stat - a decis Guvernul însă doar câteva sute de agricultori vor beneficia de această măsură.

Terenul liber pe care îl are statul la dispoziție însumează 8.800 de hectare cât o fermă de mari dimensiuni.



Vasile Cenușaru are o fermă de animale dar nu are şi pământ pe care să cultive nutreţul. Aşa că a arendat 70 de hectare de teren pe care a pus porumb şi lucernă. Proprietarii pământului îi cer 84 de mii de lei pe an.

Vasile Cenușaru, agricultor: ”Nu că am economisi, dar am învesti în altele, în utilaje, în altceva, să ne facem munca mai uşoară, să ne modernizăm un pic, să putem să mergem mai departe. Aşa banii se duc vă daţi sema, în arendă”.

Fermierii sub 40 de ani, cu studii în domeniul agricol, primesc şansa de a concesiona teren la un preţ mai mic, de la stat. Decizia a fost luată în ultima şedinţă de Guvern şi se adaugă finanţării nerambursabile de până la 50 de mii de euro pentru tinerii fermieri.

Adrian Oros, Ministrul Agriculturii: Acolo unde este posibil să acordăm, prin concesiune, din terenul statului, gestionat de ADS, până la 50 de hectare.

Problema este că statul mai are foarte puţine terenuri disponibile neînscrise în cartea funciară.

Ceea ce a aprobat Guvernul este de fapt o derogare de la lege care permite Ministerului Agriculturii să concesioneze terenuri din domeniul public al statului chiar dacă nu sunt intabulate. În acest moment au fost identificate numai 8800 de hectare libere de contract şi neînscrise în cartea funciara, ceea ce înseamnă că doar câteva sute de tineri fermieri ar putea beneficia de această măsură.

Ghidul solicitantului - documentul care explică pas cu pas ce trebuie să facă doritorii - nu este încă disponibil. Nici lista cu terenurile nu este publicată, aşa că nu sunt cunoscute încă localităţile unde tinerii fermieri îşi pot îndeplini visul, cu ajutorul statului.

Tinerii de până în 40 de ani beneficiază anul acesta de 42 de milioane de euro în total pentru a-şi deschide o fermă, prin programul "Instalarea Tânărului Fermier".