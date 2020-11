Teste rapide pentru coronavirus în Unitățile de Primiri Urgențe. Raed Arafat caută soluții pentru afluxul mărit de pacienți

Raed Arafat anunță introducerea de teste rapide pentru coronavirus în unitățile pentru primiri urgențe, pentru un triaj mult mai rapid al bolnavilor pe secțiile spitalelor.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a explicat, marți seară, un ordin cu privire la primirea pacienţilor aduşi cu ambulanţa la unităţile de primiri urgenţe şi la camerele de gardă.

Legea nu permite închiderea UPU sau a camerelor de gardă, nici măcar pentru intervale scurte de timp.

Una din soluții o reprezintă testele antigen, a explicat Arafat, într-o intervenție video, marți seară, pe contul său de Facebook, după discuții cu mai mulți reprezentanți ai unităților de primiri urgențe de la mai multe spitale, relatează news.ro.

„Una dintre soluţiile pe care o să le introducem, poate chiar de săptămâna viitoare, testarea rapidă pe bază de antigen în UPU, pentru pacienţii simptomatici, unde suspicionăm realmente că sunt pozitivi ca să putem să ne asigurăm de statusul lor în ce priveşte virusul SARS-COV-2 şi să stabilim care e demersul mai departe", a explicat Raed Arafat.



Ordinul emis a clarificat situația pacienților aduși cu ambulanța, nu neapărat suspecți de COVID, pentru a se evita situații în care să fie refuzați și trimiși la alt spital, a mai spus Raed Arafat.

„Legea din România nu permite să închidem Unităţile de Primiri Urgenţe şi camerele de gardă. Chiar dacă suntem în situaţie de presiune maximă asupra UPU şi asupra camerelor de gardă, există proceduri care permit să adaptăm modul în care lucrăm acolo, greu, e adevărat, dar să adaptăm situaţia unei situaţii de aflux masiv de pacienţi, asta este numirea pe care o folosim în medicina de dezastre, dar în niciun caz nu putem să spunem: s-a terminat, am închis poarta, am închis uşa şi nu mai primim pe nimeni, staţi în stradă sau căutaţi-vă alt spital sau să spunem asta la ambulanţe care aşteaptă, că nu vă luăm bolnavii, mergeţi şi căutaţi voi spital, când o ambulanţă dacă începe să se plimbe între spitale este o resursă de intervenţie blocată, care avem nevoie de ea şi poate că altă persoană, acasă, are probleme grave, are o urgenţă gravă, sau un accident rutier, să nu putem să trimitem la el ambulanţa respectivă pentru că ea se plimbă între spitale pentru că un spital închide poarta, următorul închide poarta şi trebuie să caute spitalul care să accepte pacientul", a explicat Arafat.