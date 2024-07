Șoferii pot rămâne fără permis și de la pastilele de răceală. Poliția a recunoscut că aparatele DrugTest dau erori mari

Potrivit unui comunicat al poliției, la nivel național, testarea rapidă pentru consum de droguri dă rezultate fals pozitive în proporție de 15 până la 20%.

Un tânăr care a avut acest ghinion povestește că a rămas fără permis 4 luni deși era nevinovat.

Șofer: „Am fost testat pozitiv pentru metamfetamine. Am făcut testul rapid pentru că știam că nu am consumat droguri, mai ales că eu nu beau nici alcool. Am luat ordonanță de la poliție să fac asta, pentru că altfel statul plătește analizele în tranșe la 6 luni”.

Tânărul povestește că polițiștii l-au testat pentru droguri, după ce a depășit viteza legală, iar rezultatul fals pozitiv a venit pe fondul administrării unui medicament pentru răceală. Potrivit reprezentanților Direcției Rutiere, acum polițiștii au obligația să testeze șoferii pentru droguri doar în anumite situații.

Alexandru Popa, Rutieră: „Șoferul are sticle deschise de alcool, prezintă urme de consum sau sunt identificate subsstanțe psihoactive. De asemenea e obligat dacă are istoric, dacă are condamnări pentru asta.”

Un tânăr din Timișoara a recunoscut în fata polițiștilor că a consumat canabis în urmă cu o săptămână și că ar dori să meargă direct la analize pentru că nu are încredere în testul rapid. Când a aflat că legea s-a schimbat și va rămâne fără permis, a acceptat să facă testul.

Tânăr: „Am avut ceva emoții. Nu eram sigur dacă a ieșit din corp, dar după cum se vede, sunt curat."

Astfel a plecat liniștit cu permisul în buzunar. Avocații spun că măsura nu se poate contesta.

Mircea David, avocat: „Spune că dacă măsura e administrativă nu ai ce să faci și sfatul e să accepți testul rapid și explică ce se întâmplă dacă aveți ghinion să fie fals pozitiv și că poți să ceri despăgubiri statului după”.

Aceeași Ordonanță mai prevede că dacă șoferul depistat pozitiv își cheamă un prieten să-i conducă mașină polițiștii trebuie să-l testeze și pe acesta.

Peste 90.000 de oameni au semnat o petiție online prin care cer anularea acestor prevederi. Testul pentru depistarea drogurilor în sânge costă 558 lei pentru o singură substanță.

