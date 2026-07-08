Compania Municipală Termoenergetica București menționează că aceste lucrări au durate diferite de realizare, în funcție de complexitatea lor, potrivit News.ro.

Astfel, se vor efectua următoarele lucrări:

Lucrările vor afecta mai multe sectoare din Capitală, începând din 13 iulie

Pe rețeaua termică primară, la conducta cu diametrul de 500 mm, pe Șoseaua Panduri, se vor executa lucrări de modernizare ce vor afecta Sectorul 5 în integralitate. Lucrările sunt prevăzute în cadrul Lotului 5, Obiectivul 14, parte a obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București” și impun sistarea furnizării apei calde menajere către 55 de puncte termice (845 de blocuri, 42.238 de apartamente), în perioada cuprinsă între 13.07.2026 și 18.07.2026. Pe rețeaua termică primară, la conducta cu diametrul de 600 mm, în zona cuprinsă între Bulevardul Iancu de Hunedoara, Calea Floreasca, Calea Dorobanți și Strada Nicolae Caramfil din Sectorul 1, se vor executa lucrări de modernizare de către firma Energetica. Lucrările sunt prevăzute în cadrul Obiectivului 4 – Magistrala II–III Grozăvești (tronson CS20 – CS11 – Aviației) și impun sistarea furnizării apei calde menajere către 18 puncte termice (230 de blocuri, 8.842 de apartamente), în perioada cuprinsă între 13.07.2026 și 31.07.2026. Pe rețeaua termică primară, la conducta cu diametrul de 1100 mm, în zona cuprinsă între Strada Luică, Bulevardul Turnu Măgurele, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Șoseaua Berceni, Șoseaua Olteniței, Calea Șerban Vodă, Șoseaua Giurgiului, Strada Nițu Vasile, Strada Emil Racoviță și Bulevardul Alexandru Obregia, se vor executa lucrări în cadrul proiectului POIM, parte a obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București”. Lucrările sunt prevăzute în cadrul Lotului 4, Obiectivul 17, Obiectivul 18, Obiectivul 19 și Obiectivul 20 și impun sistarea furnizării apei calde menajere către 72 de puncte termice și 2 module termice (1.100 de blocuri), în perioada cuprinsă între 20.07.2026 și 02.08.2026. Pe rețeaua termică primară, la conducta cu diametrul de 1000 mm, în zona cuprinsă între Bulevardul Mihai Bravu, Calea Vitan, Bulevardul Corneliu Coposu, Bulevardul Octavian Goga și Bulevardul Mircea Vodă din Sectorul 3, se vor executa lucrări de modernizare de către firma ELSACO. Lucrările sunt prevăzute în cadrul Lotului 1, Obiectivul 1 (tronson CS 5 – CI 2 – 1 MB – 5 MB) și Obiectivul 2 (tronson CMB – CV16), parte a obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București” și impun sistarea furnizării apei calde menajere către 92 de puncte termice (1.016 de blocuri), în perioada cuprinsă între 20.07.2026 și 02.08.2026. Pe rețeaua termică primară, la conducta cu diametrul de 900 mm, în zona cuprinsă între Bulevardul Mihai Bravu, Calea Vitan, Bulevardul Corneliu Coposu, Bulevardul Octavian Goga și Bulevardul Mircea Vodă din Sectorul 3, se vor executa lucrări de modernizare de către firma SICOR. Lucrările sunt prevăzute în cadrul Lotului 1, Obiectivul 4 (tronson 5 MB – 11 MB – 12 MB), parte a obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București” și impun sistarea furnizării apei calde menajere către 92 de puncte termice (972 de blocuri), în perioada cuprinsă între 20.07.2026 și 02.08.2026.

Termoenergetica: Alimentarea cu apă caldă va fi reluată etapizat după finalizarea lucrărilor

Sursa citată precizează că, după finalizarea lucrărilor, încărcarea cu apă a tronsoanelor menționate se va face etapizat, pe măsură ce lucrările se finalizează, pentru a asigura un proces controlat și sigur.

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica București și echipele de intervenție lucrează în regim permanent, iar clienții au la dispoziție informații prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum și prin aplicația Termoalert.

„Compania Municipală Termoenergetica București mulțumește consumatorilor pentru înțelegere și își cere scuze pentru disconfortul temporar generat de aceste lucrări necesare pentru modernizarea sistemului de termoficare al Capitalei”, încheie reprezentanții CMTEB.