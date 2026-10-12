Este vorba despre campania de ameninţări informatice, botezată Midnight Mimosa, care afectează anumite telefoane Android cu preţ redus, comercializate sub diferite mărci. Astfel, programele periculoase sunt integrate în software-ul dispozitivelor înainte ca acestea să ajungă la cumpărători, iar în acest mod telefoanele pot fi compromise încă de la prima pornire, fără ca utilizatorii să instaleze aplicaţii sau să acceseze site-uri nesigure, potrivit unei cercetări date publicităţii luni de Bitdefender, citate de Agerpres.

Investigaţia de specialitate a identificat ameninţarea pe dispozitive care folosesc procesoare MediaTek, inclusiv pe unele telefoane comercializate sub denumiri care imită modele premium ale unor producători cunoscuţi.

Ce pot face atacatorii

"Atacatorii pot instala şi elimina aplicaţii fără acordul proprietarului, pot genera venituri prin afişări şi click-uri frauduloase pe reclame şi pot folosi conexiunea la internet a telefonului pentru a direcţiona traficul altor persoane. Spre deosebire de atacurile uzuale asupra dispozitivelor mobile, în care utilizatorul este păcălit să descarce o aplicaţie periculoasă, Midnight Mimosa exploatează compromiterea software-ului instalat pe telefon înainte de comercializare. În aceste condiţii, simpla evitare a aplicaţiilor din surse necunoscute nu mai este suficientă pentru prevenirea infectării. Programul periculos este deghizat într-o componentă legitimă a sistemului Android şi beneficiază de drepturi de acces extinse. Acest lucru îi permite să comunice cu servere controlate de atacatori, să primească instrucţiuni şi să instaleze sau să elimine alte aplicaţii fără notificarea utilizatorului", susţin experţii în securitate cibernetică.

Aceştia atrag atenţia asupra faptului că aplicaţiile instalate ulterior pot imita programe obişnuite, precum cele pentru prognoza meteo, gestionarea fişierelor, notiţe, blocarea accesului sau prelucrarea imaginilor şi a textului. "În realitate, unele dintre acestea sunt folosite pentru a încărca reclame fără ştirea utilizatorului şi pentru a genera afişări sau clicuri fictive, din care atacatorii obţin venituri", precizează sursa citată.

Cercetătorii au identificat, totodată, şi componente care permit transformarea dispozitivelor compromise în servere intermediare de tip proxy, prin intermediul cărora persoane neautorizate pot direcţiona trafic de Internet prin conexiunea telefonului afectat, fără ştirea proprietarului.

"Telefoanele pot deveni astfel parte a unor reţele de dispozitive compromise, cunoscute sub denumirea de botnet, care pot fi utilizate pentru diverse activităţi informatice abuzive, inclusiv pentru susţinerea unor atacuri distribuite de blocare a serviciilor online (...) Un element important al investigaţiei îl reprezintă compromiterea lanţului de aprovizionare. Atunci când software-ul unui dispozitiv este dezvoltat, modificat sau distribuit de mai multe companii, identificarea etapei în care a fost introdus un program periculos poate fi dificilă. În cazul Midnight Mimosa, cercetătorii au confirmat prezenţa ameninţării în software-ul dispozitivelor afectate, însă nu au stabilit cu certitudine în ce etapă a procesului de producţie sau distribuţie a fost introdusă. Mai mult, deoarece ameninţarea este integrată în componentele sistemului de operare, eliminarea aplicaţiilor suspecte sau revenirea la setările din fabrică nu garantează înlăturarea acesteia. Remedierea completă poate necesita înlocuirea software-ului de sistem cu o versiune sigură, furnizată de producător", notează concluziile cercetării de specialitate.

Care sunt semnele care ar trebui să ne dea de gândit

Conform analizei, printre semnele care ar trebui să determine verificarea dispozitivului se află apariţia unor aplicaţii necunoscute, afişarea neobişnuită a reclamelor, consumul excesiv al bateriei sau al datelor mobile, supraîncălzirea frecventă şi modificările inexplicabile ale comportamentului telefonului. De asemenea, diferenţele dintre denumirea modelului afişată în setările sistemului şi informaţiile prezentate la cumpărare pot reprezenta un motiv suplimentar de suspiciune.

"Aceste indicii nu confirmă automat prezenţa Midnight Mimosa şi pot avea şi alte cauze. Totuşi, justifică verificarea dispozitivului cu o soluţie de securitate informatică şi, dacă este necesar, contactarea comerciantului sau a producătorului", menţionează specialiştii.

În acest context, experţii în securitate cibernetică recomandă, printre altele: achiziţionarea telefoanelor din surse de încredere; verificarea autenticităţii dispozitivului; actualizarea sistemului de operare şi a aplicaţiilor; verificarea aplicaţiilor instalate şi a certificării Google Play Protect; utilizarea unei soluţii de securitate informatică de încredere; evitarea utilizării dispozitivelor suspecte pentru activităţi sensibile; contactarea comerciantului sau a producătorului în cazul confirmării compromiterii.

Investigaţia Midnight Mimosa a fost iniţiată după ce tehnologiile Bitdefender de detectare a comportamentelor suspecte direct pe dispozitiv au identificat o componentă care se prezenta drept parte a sistemului Android, dar desfăşura activităţi incompatibile cu funcţionarea legitimă a acestuia.

Bitdefender descoperă sute de noi ameninţări informatice în fiecare minut şi validează zilnic 50 de miliarde de interogări privind ameninţările. Compania a inovat constant în domenii precum antimalware, Internetul Lucrurilor, analiză comportamentală şi inteligenţă artificială, iar tehnologiile sale sunt licenţiate către peste 200 dintre cele mai cunoscute branduri de securitate din lume.