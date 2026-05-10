În ciuda războiului din Orientul Mijlociu, traficul pe aeroporturile din România a continuat să crească în primele 3 luni ale acestui an.

Pe Aeroportul din Cluj-Napoca, pasagerul cu numărul un milion a fost sărbătorit în acest an cu aproape o lună mai devreme ca în 2025. În ciuda războiului din Orientul Mijlociu, traficul pe aeroporturile din România a crescut în martie, cu peste 5 procente față de aceeași perioadă din 2025. Se menține astfel trendul crescător manifestat de la începutul anului.

David Ciceo, director general Aeoportul Internațioal din Cluj: „Toate destinațiile europene pe care le avem se vând foarte bine. Singurele destinații care sunt suspendate pentru moment sunt Tel Aviv și Dubai.”

Deși pasagerii amână decizia de cumpărare a biletelor pentru această vară, companiile încearcă să-i convingă cu noi destinații. Anima Wings a anunțat 6.

Diana Dima, reprezentant companie aeriană: „Ne-am reorientat către destinații mai aproape, în Europa. Operăm aeronave noi nouțe, cu consumul mai mic de combustibil.”

Și reprezentanții companiei aeriene low-cost Wizz Air spun că au programat, pentru sezonul estival, 1200 de zboruri zilnice, ceea ce reprezintă o creștere de 20% față de anul trecut. Porto și Santander sunt două noi destinații.

Anastasia Novak, reprezentant companie aeriană: „Există, de asemenea, o nouă funcție în caz de perturbări și include acces la opțiuni alternative de călătorie”.

Iar de la 1 iulie, Dan Air zboară și către Amman, Erevan, Tbilisi și Alep.

Dar strâmtoarea Ormuz rămâne blocată, iar cantitatea de combustibil aflată pe mare se poate epuiza curând.

Paul Kelso, corepondent Sky News: „Aceasta este cantitatea globală de combustibil pentru avioane de pe mare. Dacă ne uităm la începutul războiului, nivelul este absolut menținut, puțin mai mult decât în ultimii doi ani, dar din martie s-a epuizat rapid și asta pune companiile aeriene sub presiune.”

Responsabilii europeni au dat în ultima perioadă mesaje diametral opuse. De pildă, comisarul european pentru transport durabil și turism ne îndeamnă să fim optimiști.

Postolos Tzitzikostas, comisarul european pentru transport durabil și turism: „Nu avem niciun semn de lipsă de aprovizionare cu combustibil pentru avioane.”

Tot comisarul european pentru transport susține că inclusiv lipsa de încredere a călătorilor ar putea provoca o criză care trebuie evitată.