Tarife mai mici din 2026. Moldova și Ucraina intră în sistemul „Roaming ca acasă”

Stiri actuale
17-12-2025 | 12:36
Roaming
Shutterstock

Utilizatorii de servicii mobile vor beneficia, de la 1 ianuarie 2026, de tarife mai mici de roaming prin integrarea Republicii Moldova şi a Ucrainei în sistemul de tarifare „Roaming ca acasă”, informează ANCOM.

 

autor
Lorena Mihăilă

De la începutul anului viitor, utilizatorii din Republica Moldova şi Ucraina care călătoresc în Uniunea Europeană (UE), precum şi utilizatorii din UE aflaţi în cele două state, vor putea efectua sau primi apeluri, trimite mesaje şi utiliza servicii de internet şi date mobile fără costuri suplimentare, în aceleaşi condiţii ca în ţara de origine, potrivit sursei citate.

Cât vor achita oamenii

Astfel, utilizatorii din România vor achita, de la 1 ianuarie 2026, cel mult o suprataxă de maximum 1,33 euro/GB (1,10 euro, fără TVA) în plus faţă de tarifele naţionale, după depăşirea limitei de utilizare rezonabilă.

De asemenea, sistemul „Roaming ca acasă” garantează dreptul utilizatorilor la aceeaşi calitate a serviciilor mobile ca în ţara de origine, precum şi acces gratuit la apelarea serviciilor de urgenţă.

În acest context, furnizorii de servicii de comunicaţii electronice din România au obligaţia de a-şi informa clienţii despre noile condiţii de utilizare a serviciilor de roaming în Republica Moldova şi Ucraina.

Citește și
revolutia din decembrie 1989, decembrie 1989, timisoara, revolutie
Mesajul CNSAS la 36 de ani de la Revoluție: Conspirațiile și mistificările încearcă să ascundă crimele regimului comunist

Reprezentanţii ANCOM atrag atenţia asupra faptului că sistemul de tarifare „Roaming ca acasă” pentru Republica Moldova, respectiv pentru Ucraina se aplică obligatoriu doar în relaţia lor directă cu state din UE, nu între cele două state sau în relaţia cu celelalte ţări din Spaţiul Economic European (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia).

Spaţiul Economic European (SEE) cuprinde statele-membre ale UE (Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croaţia, Danemarca, Estonia, Finlanda - inclusiv insulele Falkland, Franţa - inclusiv Guyana Franceză şi insulele Guadelupa, Martinica, Mayotte, Reunion şi Saint-Martin, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia -inclusiv insulele Azore şi Madeira, România, Slovacia, Slovenia, Spania - inclusiv Insulele Canare, Suedia şi Ungaria, la care se adaugă Norvegia, Islanda şi Liechtenstein).

Scade suprataxa pentru statele SEE

Tot de la 1 ianuarie 2026, va scădea valoarea maximă a suprataxei aplicabilă în cazul depăşirii limitelor de utilizare rezonabilă a serviciilor de date în roaming în SEE.

„Fiecare furnizor de servicii de roaming poate stabili o politică de utilizare rezonabilă în legătură cu consumul serviciului de roaming în SEE cu scopul de a preveni folosirea abuzivă sau anormală a acestui serviciu, de exemplu, pentru a preveni roamingul permanent în SEE. După depăşirea limitelor de utilizare rezonabilă a serviciului de roaming în SEE, furnizorul poate percepe clientului, în plus, anumite suprataxe (ale căror valori sunt plafonate). În cazul serviciilor de date, valoarea maximă a suprataxei va fi de 1,10 euro/GB (fără TVA) în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2026, iar începând cu 1 ianuarie 2027 va scădea la 1 euro/GB (fără TVA)", se menţionează în comunicat.

În cazul planurilor tarifare (cartele preplătite, abonamente, (extra)opţiuni) cu date (cvasi)nelimitate, se poate aplica o limită de consum rezonabil al datelor în roaming în SEE, într-o perioadă de facturare. În aceste situaţii, volumul de date disponibil în roaming se calculează conform formulei: 2 x preţul pentru servicii mobile într-o perioadă de facturare (fără TVA)/1,10 euro (pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2026). De regulă, preţul serviciilor îl reprezintă valoarea abonamentului lunar şi a eventualelor extraopţiuni, efectiv plătit după aplicarea reducerilor promoţionale.

Pentru a facilita estimarea volumului de date care poate fi consumat în roaming în SEE fără suprataxă, ANCOM a dezvoltat o aplicaţie de tip widget, accesibilă aici. Aplicaţia oferă rezultate relevante pentru toţi utilizatorii de planuri tarifare cu acces la roaming şi va fi actualizată la 1 ianuarie 2026 cu tariful de 1,10 euro/GB.

Pe acest subiect, furnizorii de servicii de comunicaţii electronice au obligaţii de informare a utilizatorilor cu privire la: volumul de date disponibil în roaming SEE în cadrul contractului încheiat, inclusiv în fişa de sinteză şi prin mesajul de informare transmis la momentul conectării la o reţea dintr-un stat SEE, Moldova şi Ucraina; consumarea volumului de date inclus în abonament sau opţiune care poate fi utilizat fără aplicarea suprataxei.

Istoric: Nu este exclus ca România și alte țări europene să aleagă calea autoritarismului. “N-aveți cum să scăpați cu totul"

Sursa: Agerpres

Etichete: Ucraina, romani, Republica Moldova, roaming,

Dată publicare: 17-12-2025 12:36

Articol recomandat de sport.ro
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Citește și...
Mesajul CNSAS la 36 de ani de la Revoluție: Conspirațiile și mistificările încearcă să ascundă crimele regimului comunist
Stiri actuale
Mesajul CNSAS la 36 de ani de la Revoluție: Conspirațiile și mistificările încearcă să ascundă crimele regimului comunist

Consiliul Naționaal pentru Studierea Arhivelor Securității atrage atenția că la 36 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, memoria publică a Revoluției este supusă constant unor tentative de rescriere și reinterpretare.

Un penitenciar oferă serviciile deținuților pentru treburi în gospodărie, cu 27 de lei pe oră.„Realizăm orice lucrări”
Stiri actuale
Un penitenciar oferă serviciile deținuților pentru treburi în gospodărie, cu 27 de lei pe oră.„Realizăm orice lucrări”

Persoanele private de libertate din cadrul Penitenciarului Mioveni pun umărul la treabă în gospodării și afaceri private. Ora de muncă costă aproximativ 27 de lei. 

Un profesor universitar din Iași a fost arestat după ce, în vară, ar fi violat o studentă. El a fost demis
Stiri actuale
Un profesor universitar din Iași a fost arestat după ce, în vară, ar fi violat o studentă. El a fost demis

Un profesor universitar din Iaşi a fost arestat preventiv după ce, în vară, ar fi violat o studentă, fapta petrecându-se chiar în biroul cadrului didactic.

Recomandări
Ședință extraordinară de Guvern. Ilie Bolojan vrea ordonanță de urgență pentru majorarea taxelor de la 1 ianuarie 2026
Stiri Politice
Ședință extraordinară de Guvern. Ilie Bolojan vrea ordonanță de urgență pentru majorarea taxelor de la 1 ianuarie 2026

Guvernul se întrunește astăzi, de la ora 14.00, într-o ședință extraordinară, care va avea loc în format hibrid, pentru a adopta o ordonanță de urgență (OUG), care vizează majorarea taxelor pentru case, apartamente și mașini de la 1 ianuarie 2026.  

Ce urmează pentru Europa de Est. Scenariul de care se tem istoricii: “Nu mai aveți timp să construiți democrații adevărate
Interviurile Stirileprotv.ro
Ce urmează pentru Europa de Est. Scenariul de care se tem istoricii: “Nu mai aveți timp să construiți democrații adevărate"

Țările din Europa de Est, printre care și România riscă să "nu mai aibă timp" să construiască democrații cu adevărat consolidate, în contextul internațional actual, "care provoacă foarte mari neliniști".

Mesajul CNSAS la 36 de ani de la Revoluție: Conspirațiile și mistificările încearcă să ascundă crimele regimului comunist
Stiri actuale
Mesajul CNSAS la 36 de ani de la Revoluție: Conspirațiile și mistificările încearcă să ascundă crimele regimului comunist

Consiliul Naționaal pentru Studierea Arhivelor Securității atrage atenția că la 36 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, memoria publică a Revoluției este supusă constant unor tentative de rescriere și reinterpretare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 17 Decembrie 2025

03:39:10

Alt Text!
MasterChef
FINALA

02:55:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
16 Decembrie 2025

01:33:29

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Decembrie 2025

01:47:48

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28