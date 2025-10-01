Târgul de Crăciun din București va fi cu 50% mai scump, în acest an. Motivul creșterii cheltuielilor e secret

01-10-2025 | 11:29
Targ de Crăciun - București

Târgul de Crăciun pe care îl organizează Primăria Municipiului București (PMB) prin CREART va costa, în acest an, 15 milioane de lei.

Cheltuiala este cu circa 50% mai mare față de anul trecut, când PMB a dat pentru târg ceva mai puțin de 10 milioane de lei, a menționat consilierul general Cătălin Teniță (REPER).

Bugetul pentru Târgul de Crăciun organizat de CREART a fost adoptat pe 30 septembrie 2025 de Consiliul General, prin intermediul unei rectificări bugetare. Mai exact, CREART a primit, pentru evenimentele pe care urmează să le organizeze de Crăciun, 15 milioane de lei.

Consilierul general Cătălin Teniță (REPER) a propus un amendament, prin care a solicitat diminuarea bugetului pentru Târgul de Crăciun de la 15 milioane de lei, la 8 milioane de lei. Cu alte cuvinte, consilierul REPER a propus „reducerea cheltuielilor cu acel 20% pe care Guvernul vrea să-l implice în zona de administrație locală”.

