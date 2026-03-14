I-au așteptat tot felul de concursuri pentru patrupede, dar și pentru stăpâni, tombole, defilări și chiar consultații medicale.

Iar cei care nu au un câine sau o pisicuță, și își doresc să le coloreze viața, au putut să adopte, cu acte în regulă.

Mai multe perechi de patruped-stăpân au participat la un concurs în care au vrut să demonstreze tocmai acest lucru.

Fie că vorbim despre ochi, lungimea sau culoarea părului, ținuta vestimentară ori hobby-uri.

Fetiță: ”Amândoi suntem foarte drăgălași și foarte amuzanți, după cum pare. Face trucuri și se mai răsfață. Asta mă amuză pe mine”.

Vizitatorii au admirat la târg și demonstrații de dresaj, defilări de animale, au putut participa la tombole, iar favoriţii lor au putut primi consultații gratuite.

Au găsit și o sumedenie de sortimente de hrană pentru animale, jucării și echipamente electronice care să-i ajute să îngrijească patrupedele: fântâni de apă pentru pisici care măsoară consumul de apă, hrănitoare automate ori litiere care se curăță și se sterilizează singure.

Corespondent ȘtirileProTV: ”La târg așteaptă să fie adoptate zeci de patrupede. Printre ele, și acest cățel foarte, foarte blând, abandonat în Giurgiu chiar înainte de Crăciun, pe când abia se născuse. Sora lui a fost astăzi norocoasă, a fost luată acasă de un cuplu de tineri. El încă așteaptă aici. Dacă decideți să îl adoptați, puteți să îi dați și un nume”.

Zeci de minute a ținut Roxana o cățelușă în brațe. I-au dat lacrimile că nu poate s-o adopte.

Roxana: ”De când am luat-o în brațe numai pe umărul meu a stat și m-am atașat foarte mult de ea. Doar că acum noi stăm în chirie și nu am cum s-o iau, nu mă lasă proprietarul.

Târgul e deschis și duminică”.