Țara piraților digitali. Până la 75% dintre stream-urile la evenimente sportive sunt ilegale. Cât pierde economia națională

Pirateria digitală rămâne un fenomen răspândit în România. pentru un singur eveniment sportiv difuzat în direct, între 25% şi 75% dintre streaming-urile online asociate sunt ilegale, pierderile fiind estimate la peste 50 milioane de euro anual.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a organizat joi o reuniune de lucru cu reprezentanţi ai Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), Ministerului Culturii, Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) şi ai Asociaţiei Române de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), având ca temă combaterea retransmisiilor neautorizate ale evenimentelor sportive şi ale altor transmisii în direct, notează News.ro.

Discuţiile s-au purtat pe marginea Recomandării (UE) 2023/1018 a Comisiei Europene, care încurajează cooperarea între autorităţile naţionale relevante, titularii de drepturi şi intermediarii online pentru prevenirea şi combaterea eficientă a pirateriei online, cu respectarea deplină a prevederilor legale aplicabile.

”Conform declaraţiilor reprezentanţilor industriei, pentru un singur eveniment sportiv difuzat în direct, între 25% şi 75% dintre streaming-urile online asociate sunt ilegale, pierderile pe care acest fenomen le produce în economia naţională fiind estimate la valori care depăşesc 50 milioane de euro anual. Fenomenul este însă mult mai extins, vizând toate tipurile de conţinut audio-video, de la seriale, filme, emisiuni şi până la concerte sau evenimente sportive difuzate în direct”, arată ANCOM.

Pe parcursul discuţiilor, participanţii au analizat posibile mecanisme de colaborare instituţională pentru identificarea şi blocarea rapidă a retransmisiilor ilegale, consolidând astfel eforturile autorităţilor de a proteja drepturile de proprietate intelectuală şi de a asigura un mediu online echitabil şi sigur.

ANCOM, în calitate de Coordonator al Serviciilor Digitale (DSC) pentru România, are responsabilitatea de a sprijini dezvoltarea unui cadru de cooperare eficient şi echilibrat între autorităţile relevante şi actorii implicaţi în distribuirea conţinutului online (deţinătorii de drepturi, dar şi furnizorii de servicii intermediare ce au un rol însemnat în acest proces), aliniat practicilor europene, având în vedere că demersul de combatere a pirateriei online necesită acţiuni coordonate şi o colaborare constantă între autorităţi, titularii de drepturi şi furnizorii de servicii digitale.

ANCOM a recomandat autorităţilor prezente la discuţii luarea în considerare a rolului autorităţilor relevante în identificarea şi semnalarea conţinutului ilegal specific domeniului lor de activitate şi apelarea la mecanismul instituit prin normele existente.

