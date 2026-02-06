Forțele americane au fost dislocate în poligonul Smârdan, pentru o demonstrație de forță, care a inclus trageri cu muniție reală.

Din punct de vedere tehnic, exercițiul a oferit o comparație valoroasă între platformele de luptă. În timp ce modelul românesc TR-85 a fost apreciat, tancurile Abrams au demonstrat avantajul sistemelor moderne de control.

Sg. clasa I-a Tyller Hole, militar american: „Când vorbim despre Abrams, avem viteză, avem sisteme de control al focului, tot tacâmul. Cu cât tehnologia este mai nouă, cu atât performanțele cresc. TR-85 și restul este un vehicul fiabil, mai ales cu motorul diesel”.

Principalul obiectiv a fost îmbunătățirea cooperării militarilor, în cadrul NATO.

Cpt. Jesse Davis, militar american: „Acest exercițiu se numește «Bandido Forge». A fost interesant să vedem cum operează și manevrează un partener, iar apoi cum se integrează cu modul nostru de manevră”.

Lt. col. Mihail Bănescu – Batalionul 284 Tancuri „Cuza Vodă”: „Este un exercițiu foarte important. Un exercițiu care contribuie la dezvoltarea interoperabilității cu statele membre NATO și cu partenerii noștri americani”.

Americanii au catalogat exercițiul drept un succes.

Col. Matthew Kelly, Brigada 1 Armată Infanterie: „Cred că, de fiecare dată când avem ocazia să lucrăm cu soldații români, este o oportunitate fantastică. Sunt foarte capabili, bine pregătiți și incredibil de competenți”.

Forțele și tehnica militară ale Statelor Unite se vor deplasa, pentru un nou exercițiu, către poligonul Novo Selo din Bulgaria.