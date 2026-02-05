Accesul la TikTok, care are peste un miliard de utilizatori în întreaga lume, fusese blocat în martie 2025, după moartea unui adolescent înjunghiat de un coleg de clasă în timpul unei bătăi declanşate de o dispută pe reţeaua socială, relatează AFP.

Decretul din 6 martie 2025, „privind luarea de măsuri temporare pentru a preveni efectele negative ale platformei TikTok”, este abrogat, potrivit textului noii decizii, luată pe 3 februarie de guvernul socialistului Edi Rama şi anunţată joi.

„Ridicarea acestor măsuri vine în urma unei reevaluări instituţionale şi a luării în considerare (de către platformă) a preocupărilor” guvernului, asigură agenţia guvernamentală responsabilă cu presa şi mediul informaţional.

Decizia din martie 2025 de a interzice temporar TikTok a „permis să se pună bazele unui nou mecanism de securitate”, „filtre de protecţie” şi „control al conţinutului”, afirmă agenţia într-un comunicat, asigurând că „autorităţile albaneze cooperează cu reprezentanţii TikTok”.

Oamenii foloseau VPN să intre pe TikTok

În practică, a fost întotdeauna posibil să se acceseze platforma prin intermediul serviciilor VPN care permit ocolirea restricţiilor locale de acces, au constatat în repetate rânduri jurnaliştii AFP.

Însă interdicţia a stârnit o dezbatere aprinsă în ţară. Asociaţia Jurnaliştilor Albanezi şi Reţeaua Regională de Jurnalism de Investigaţie (BIRN) au sesizat Curtea Constituţională, care a examinat problema joi, la câteva ore după anunţarea ridicării interdicţiei de către guvern. Decizia sa ar trebui să fie anunţată pe 23 februarie. Reclamanţii au susţinut că suspendarea reţelei sociale constituie o încălcare a libertăţii de exprimare şi a Constituţiei.

Deşi guvernul albanez a informat marţi Curtea Constituţională cu privire la decizia sa, ONG-urile şi asociaţiile de jurnalişti insistă asupra „necesităţii” de a avea totuşi o hotărâre judecătorească.

„Curtea Constituţională trebuie să se pronunţe pentru ca guvernul să nu mai poată închide în mod arbitrar platforme în viitor, fie pe cale legislativă, fie prin decizii luate de Consiliul de Miniştri”, a explicat pentru AFP Blerjana Bino, directoarea centrului „Science and Innovation for Development (SCiDEV)”, un grup de reflecţie cu sediul la Tirana.

Luată „fără dovezi tangibile care să lege direct platforma” de moartea unui adolescent, măsura a fost „problematică încă de la început”, adaugă Blerjana Bino, considerând, de asemenea, că a contribuit la „reducerea comunicării democratice, în special în timpul campaniei electorale” pentru alegerile legislative din mai 2025, câştigate de Partidul Socialist al lui Edi Rama.

Potrivit lui Aleksandër Cipa, preşedintele Uniunii Jurnaliştilor, suspendarea TikTok „a avut un efect redus asupra problemelor legate de violenţa digitală în şcoli”.

„Nu este vorba doar de TikTok. Nici alte reţele sociale, precum Facebook sau Instagram, nu dispun de filtre şi măsuri pentru a consolida protecţia minorilor”, atrage el atenţia, solicitând adoptarea unei legislaţii care să reglementeze toate reţelele sociale.

În ultimii ani, numeroase studii au evidenţiat efectele negative ale reţelelor sociale asupra tinerilor utilizatori, iar mai multe ţări, îngrijorate de impactul platformei asupra sănătăţii copiilor şi adolescenţilor, au luat măsuri în acest sens.

Țările care vor limitarea accesului la TikTok pentru minori

Din decembrie, australienii cu vârsta sub 16 ani nu mai au acces la principalele reţele (Facebook, TikTok, Instagram etc.) şi la alte site-uri comunitare precum YouTube şi Reddit.

Franţa intenţionează să facă acelaşi lucru pentru cei sub 15 ani, iar premierul britanic, Keir Starmer, a afirmat în ianuarie că guvernul său „nu exclude nicio opţiune”, inclusiv interzicerea accesului pentru cei sub 16 ani.