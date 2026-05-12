Oamenii legii au suspiciunea că agresorul ar fi fost drogat.

Taximetristul atacat a fost internat cu răni pe tot corpul. Spune că nu şi-a revenit complet şi îi este greu să rememoreze momentul agresiunii. Ştie doar că la finalul cursei clientul său a coborât din mașină, iar lucrurile au degenerat.

Vasile Olteanu, victima: „M-am trezit cu el pe capotă. Bătea cu pumnii în capotă şi a început să dea cu picioarele în grilă. A venit lateral la geamul meu şi a început să dea cu pumnii şi cu palmele. Când am văzut că vrea să spargă geamul am zis să cobor să îl lămuresc să mă lase în pace. M-a trântit jos şi a început să mă ia la bătaie. Am crezut că și mă omoară a treia oară, nu mai puteam, că e destul de solid şi nu reuşeam să îl dau de pe mine.”

Agresorul este arestat preventiv

Victima a ajuns la spital cu multiple răni pe față și corp. În urma unei intervenții chirurgicale care a durat mai multe ore, medicii au reuşit să îi reconstruiască nasul.

Petronela Lujinschi, medic specialist: „Suntem la 24 de ore postoperator şi rezultatele sunt favorabile. A fost copleşitor să vedem în urgenţă un om muşcat de alt om cu un defect important la nivelul piramidei nazale.”

Gheorghe Mocanu, medic specialist ORL: „A fost un moment şocant. În experienţa mea ca rezident 5 ani nu am mai văzut un caz atât de agresiv. A fost şocant, dar a trebuit să ne adaptăm situaţiei.”

Agresorul a fost reţinut iniţial pentru 24 de ore

Ramona Ciofu, IPJ Neamţ purtător de cuvânt: „Una dintre ipotezele aflate în lucru este şi cea a posibilului consum de substanţe interzise. Totodată, ieri, în urma probatoriului administrat, instanţa a dispus arestarea preventivă a tânărului pentru 30 de zile.”

În timp ce agresorul este în arest, taximetristul rămâne internat şi speră ca autorităţile îi vor face dreptate.