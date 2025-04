Tânărul care și-a stropit cu benzină mătușa și i-a dat foc, condamnat. Judecătorii au decis că merită o singură pedeapsă

Femeia, fostă juristă, a ars de vie. Condamnatul a fost arestat preventiv la câteva ore după îngrozitoarea crimă. El va sta după gratii într-un penitenciar de maximă siguranță.

Ionuț Alexandru Popa a fost surprins de camerele de supraveghere instalate în scara blocului în care locuia mătușa lui, o juristă în vârstă de 54 de ani.

Pe 6 noiembrie 2023, a plecat de-acasă hotărât să îi ceară socoteală surorii tatălui său. Se certau pentru un apartament lăsat moștenire de bunici.

Filmul crimei din București

S-au întâlnit în casa scării, unde a început să devină violent, iar câteva momente mai târziu a stropit-o cu benzina și i-a dat foc. A continuat să dea și după ce femeia căzută la pământ încerca să se dezbrace de hainele cuprinse de flăcări. Câțiva vecini au sarit să o salveze dar în zadar.

Martor: Era fiul meu la bucătărie și zice a dat foc la ceva și ardea acolo, era președinta asociației.

Martor: Am auzit urlete, iesiți, fum, foc. Eram în baie, am ieșit și am coborât de la 4 la parter. La parter nu era multă flacără, dar fum înecăcios, ardea aerul, balustrada, tot, am ieșit și am sunat la 112 și era o femeie căzută moartă.

Când au ajuns pompierii și echipajele SMRD au găsit doar un trup carbonizat.

Primele detalii care l-au dat de gol pe atacator

Nepotul femeii ucise în mod barbar a fost reținut de polițiști la câteva ore după crimă. Anchetatorii susțin că așa au descoperit primele dovezi împotriva lui pentru că avea sprâncenele și brațul drept arse. Însă hotărâtoare s-ar fi dovedit imaginile surprinse de camerele de supraveghere și mărturiile vecinilor îngroziți de scenă.

Așa că ancheta a durat mai puțin de trei luni, iar după proces individul a fost găsit vinovat de omor calificat în forma violenței în familie.

Legiștii stabiliseră că în momentele în care și-a atacat și ucis mătușa avea discernământ, chiar dacă el ar fi încercat să simuleze contrariul, cunoscut fiind că în trecut ar fi consumat substanțe psihoactive.

Inculpatul nu a dat declarații în fața procurorului sau în cursul cercetării judecătorești, însă la momentul soluționării propunerii de arestare preventivă a declarat că recunoaște săvârșirea faptei, susținând că a comis fapta întrucât victima a spus că "o sa îi facă", pe el și familia sa, în acest fel amenințându-i. A arătat că a săvârșit această faptă deoarece nu a vrut să mai fie durere în familie și în societate din cauza victimei.

În aceste condiții, atât Tribunalul București, cât și Curtea de Apel au apreciat că pentru brutalitatea și cruzimea de care a dat dovadă, bărbatul merită pedeapsa detențiunii pe viață. Judecătorii celor două instanțe au apreciat că el a premeditat crima, motiv pentru care au reținut circumstanțele agravante.

Bărbatul a primit vestea condamnării pe viață în Penitenciarul de maximă siguranță Rahova.

