Cine era femeia arsă de vie de un nepot într-un bloc din Capitală. Motivul pentru care bărbatul a ucis-o

Două vecine au intervenit în altercație, sperând că îi vor salva viața victimei, însă nu l-au putut îndepărta pe agresor. Acesta a fugit după crimă, dar a fost prins.

Atenție, detalii care vă pot afecta emoțional.

Era ora 8 și 41 de minute când în scara unui bloc din Sectorul 6 al Capitalei Liliana Popa, o femeie de 54 de ani, a fost atacată de nepotul său. Polițiștii spun că bărbatul ar fi venit pregătit să îi ia viața.

Camerele de supraveghere instalate acum câteva zile în bloc au surprins momentul în care victima s-a întâlnit cu agresorul. S-au certat pentru câteva minute, apoi acesta a început să o lovească cu pumnii și picioarele. Scandalul a escaladat brusc, iar femeia a fost incendiată.

Două vecine au încercat în zadar să ajute victima.

Martor: „Era fiul meu la bucătărie și zice ”a dat foc la ceva”și ardea acolo, era președinta asociației.”

Martor: „Am auzit urlete ”ieșiți, fum, foc” .. eram în baie, am iesit și am coborât dela 4 la parter. La parter nu era multa flacără, dar fum înecacios ardea aerul, balustrade, tot, și am ieșit și am sunat la 112 și era o femeie căzută, moartă.”

Martor: „Nu știu cine era, s-au certat și pe urmă eu am plecat și apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat.”



Când au ajuns pompierii și câteva echipaje SMURD, focul era aproape stins. Cinci persoane au suferit atacuri de panică și au avut nevoie de asistență medicală.

Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru omor calificat săvârșit prin cruzime.

Alexandru Anghel, procurer la Parchetul de pe lângă Tribunalul București: „Victima a fost identificată ca fiind o femeie de 54 de ani care locuiește aici. S-a stabilit că incidentul a avut loc aici, la parter, e vorba de un bărbat care a lovit victima de mai multe ori, apoi a aprins focul. Nu pare un conflict spontan pare că exista un conflict mai vechi."



Momentele de groază înregistrate de camerele de supraveghere sunt cele mai importante dovezi în anchetă. Individul în vârstă de 33 de ani a fost prins de polițiștii Secției 25 la 4 ore după comiterea faptei în apropierea locuinței sale, tot în Sectorul 6. Era supărat pentru că mătușa lui, sora tatălui său, nu voia să îi lase moștenire un apartament. Dacă vă fi găsit vinovat, individul riscă să stea după gratii 25 de ani.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 06-11-2023 19:07