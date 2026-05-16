Potrivit primelor cercetări, femeia, de profesie medic oftalmolog în Galați, a pierdut controlul volanului în timpul unei manevre de parcare și a intrat cu viteză în bancomatul amplasat în exteriorul unității bancare.

Mașina, spun polițiștii, este prevăzută cu o cutie de viteze automată și, se pare, șoferița ar fi încurcat comenzile și a intrat direct în bancomatul unității bancare.

Chiar în acel moment, acolo se afla o altă femeie, de 66 de ani. Aceasta a fost lovită în plin de autoturism, iar martorii au sunat imediat la 112. Un echipaj a sosit la fața locului și i-a acordat primul ajutor. Acum, victima, care a fost rănită la cap, se află la spital, iar starea ei este stabilă, spun medicii. La rândul ei, cea de la volan a făcut un atac de panică, imediat după accident dar nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Șoferița de 71 de ani a fost verificată cu etilotestul, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii au deschis acum un dosar penal vătămare corporală din culpă.