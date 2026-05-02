Takács Csaba, fost președinte executiv al UDMR, a murit într-un accident de tractor la 71 de ani. Mesajul lui Kelemen Hunor

Bărbatul care a decedat după ce a fost prins sub un tractor este Takacs Csaba, potrivit www.cluj24.ro.

Takacs Csaba a fost deputat în Parlamentul României din partea UDMR în perioadele 1990–1992 și 1992–1996. De asemenea, a ocupat timp de mai mulți ani funcția de președinte executiv al UDMR. În această calitate, a fost implicat în activitatea de organizare internă a formațiunii și în coordonarea structurilor sale teritoriale în perioada de după 1990.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a transmis un mesaj pe Facebook: „Csaba Takács a murit într-un mod tragic și neașteptat. O frază de neînțeles. Nu m-am gândit niciodată că se poate scrie așa ceva. Nu este posibil ca inima comunității noastre să se oprească. Martor al marilor vremuri, modelator al istoriei, președinte executiv pe viață al RMDSZ, președinte al Fundației Communitas, și totuși, mai presus de toate, inima comunității noastre, conștiința Alianței noastre. A fost tovarășul nostru etern în luptă. Mulți, foarte mulți știau cine era, dar erau și mai mulți cei cărora le-a ajutat viața în atâtea feluri, fără ca aceștia să-i fi cunoscut numele. Și eu personal îi datorez multe lui Csaba Takács: a fost mentorul meu, cel mai mare luptător de la care am putut învăța, cel mai fidel prieten. Inima aceasta a bătut de multe ori pentru noi. A bătut și în locul nostru, când noi eram obosiți. Și trebuie să continue să bată în noi, pentru că această comunitate are încă multă muncă de făcut. Ceea ce el a început, noi trebuie să continuăm.Dragă Csaba, Dumnezeu să te odihnească în pace. Condoleanțe pentru Ibolya, Aranka, Attila, frații și surorile sale, familia și toți cei care l-au iubit. RMDSZ îl consideră pe Csaba Takács ca fiind unul dintre ai săi”