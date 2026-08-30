Rezultate loto duminică, 30 august 2026:

Loto 6 din 49:

Noroc:

Super Noroc:

Loto 5 din 40:

Noroc Plus:

Joker:

Premiile puse în joc

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,11 milioane de lei (peste 592.000 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,32 milioane de lei (peste 823.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 5,11 milioane de lei (peste 972.600 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 499.900 de lei (peste 95.000 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 733.100 de lei (peste 139.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 757.500 de lei (peste 144.000 de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 47.100 de lei. La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 389.700 de lei (peste 74.100 de euro).