Sute de călători au răbdat de frig și foame în trenuri. O cursă a avut întârziere de 21 ore

Călătorie de groază pentru sute de oameni care au avut ghinionul să meargă în ultimele două zile cu trenul în România. Au răbdat de frig şi foame în câmp.

"Am împărţit cu toţii o sticlă de apă în vagon, iar toaleta era blocată", ne-au spus mulţi când au coborât pe peron. Sunt revoltaţi pe bună dreptate că au fost umiliţi şi batjocoriţi. Pe mai multe linii nu s-a putut circula din cauza vremii, însă nimeni nu le-a sărit în ajutor pasagerilor ghinionişti.

Iar Ministerul Transporturilor şi CFR Călători nu au oferit explicaţii. Într-o ţară civilizată, în care cetăţenii sunt trataţi cu respect, responsabilii şi-ar fi cerut scuze şi ar fi vorbit, probabil, de demisie.

25 de ore au stat pe drum câțiva oameni care au plecat cu trenul de la Arad spre Bucureşti. Nu durata a fost cea mai mare problemă, ci umilinţa pe care au îndurat-o.

"Inadmisibil în România aşa ceva! Am avut întârziere 14 ore. De 6 ore să stăm într-un tren și nimeni nu spune nimic", spun oamenii.

Rămaşi în frig, fără apă sau alimente, călătorii nu au avut nici cui să ceară ajutor.

”Inuman! Fără mâncare, fără o informaţie... Avem şi noi nevoi", spune un bărbat.

”Toalete blocate, am fost cu toţii în acelaşi vagon, am împărţit o apă", spune alt pasager.

”A rămas trenul şase ore într-o pădure”, strigă oamenii.

Disperaţi, unii călători au sunat la 112. Tot degeaba.

"Am sunat la 112 şi ni s-a închis telefonul în nas, că ”ştim de voi” dar nimeni nu lua nicio decizie", spun oamenii.

O soluţie ar fi fost trimiterea în zona a unor drezine diesel pentru încălzirea garniturilor de tren până la remedierea problemelor de pe calea ferată. Dar nu s-a întâmplat aşa ceva. De asemenea, călătorii puteau fi duşi la destinaţie sau măcar la adăpost cu alte mijloace de transport.

"Nu făcuserăm decât 10 km şi ne-au întors înapoi în Tg, Jiu. Ne-au spus aşa: o să vă punem la dispoziţie, dar pentru că Aradul nu are bani, nu o să vă dăm căldură. Ne-au dat puţină căldură la început, după care nu ne-au mai dat deloc. Este un război între regionale", explică pasagerii.

"A fost şi o gravidă în nouă luni în tren, nimeni nu a făcut nimic, se putea întâmpla orice", spune o femeie.

La Arad a ajuns luni dimineaţă un tren care a întârziat, atenţie, 21 de ore, plecat din Constanța.

"Am plecat sâmbătă la 12 şi un sfert şi am ajuns acum luni”, spune un pasager.

Am întrebat Ministerul Transporturilor de ce nu s-au luat măsuri de prevenire, înainte ca trenurile să plece la drum, în condiţiile în care codurile de vreme rea fuseseră anunţate din vreme.

Iată cum am fost primiţi la sediu: ”Trageţi pe drepta, daţi telefoane, eu nu vă pot lăsa să intraţi!”

Am sunat încă o dată şi la consilierul ministrului şi la ministrul demisionar, Lucian Șova.

Toate aceste nemulţumiri ale călătorilor s-au transformat în nişte întrebări fără răspuns din partea autorităţilor. Toată ziua am încercat să obţinem răspunsuri oficiale şi ne-am ales cu nimic. Am sunat atât la Ministerul Trasporturilor, cât şi la CFR Călători, am trimis solicitări prin SMS, prin e-mail, însă nimeni nu ne-a răspuns oficial.

Călătorii nu pot nici măcar cere despăgubiri pentru că legea nu prevede aşa ceva în cazul întârzierilor pe calea ferată.

