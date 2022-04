Chiar și așa, aveți nevoie de un CV bine pus la punct pentru a ieși în evidență. Vă ajută inclusiv la negocierea salariului.

Pentru cei fără experiență, voluntariatul și activitatea pe Youtube ori TikTok pot fi un mare avantaj, spun specialiștii în recrutare. Mai ales dacă angajatorii pun accent pe creativitate și puterea de convingere.

Oricâtă experiență de muncă am avea, CV-ul nu ar trebui să aibă mai mult de două pagini, spune șeful uneia dintre cele mai mari platforme de recrutare de la noi.

De preferat ar fi ca, în locul notelor de la bacalaureat sau de la licență, în CV să apară clar ce experiență de muncă avem, fără să copiem ce scrie în fișa postului.

Bogdan Badea, director platforma de recrutare: “Dacă sunt la început de carieră, aș trece de pildă zona de voluntariat, dacă am fost voluntar la unul dintre marile festivaluri. Spune exact ce ai făcut la jobul respectiv și explică punct cu punct realizarile tale în jobul respectiv - am crescut vânzările cu x la sută, am coordonat 25 de oameni, am crescut cifra de afaceri cu 5%”.

CV-ul anului 2022 tinde tot mai mult să fie unul digital

Pe lângă cunoașterea limbilor străine, extrem de importantă, orice activitate în plus contează. CV-ul anului 2022 tinde tot mai mult să fie unul digital, cu linkuri către activitatea din online. Asa ca este importantă inclusiv activitatea pe Youtube și TikTok, mai ales daca vizati un post in marketing, vanzari sau relatii publice.

Bogdan Badea, director platforma de recrutare: “Deși lumea puțin ia ușor în derâdere că ești Youtuber și ai 1.000 de abonați, tot ai mai mult decât au 99% dintre competitorii tăi pentru pozitia respectivă, care poate nu-și trec acest lucru în CV. Deci, da, aș pune asta în CV, dacă reușesc să cresc o comunitate de la zero”.

Potrivit specialistului în recrutare, la nivel global este un deficit de forță de muncă, iar schimbarea locului de muncă se face mult mai des. Un sondaj recent arată că fenomenul numit ''marea demisioneală'' există și în România. 20% dintre români spun că sunt dispusi să renunte la locul de muncă actual fără să aibă altul asigurat.

În București, numai în primele trei luni din an s-au strâns aproape 50 de mii de oferte, la care se adaugă alte zeci de mii în marile orașe.

Mai multe detalii despre cum îți construiești un CV relevant și în ce domenii e criză de angajați, aflați din emisiunea "Conectat la România", prezentată de Laura Culiță și difuzată pe știrileprotv.ro.