Duminică dimineață, reprezentanții Spitalului Universitar din Capitală au dat un comunicat de presă în care au precizat că starea de sănătate a lui Mircea Lucescu este firească pentru patologia pe care o are și cu o dinamică pozitivă.

Asta înseamnă că se simte mai bine decât vineri și, evident, așa cum spuneai și tu, rămâne sub strictă supraveghere în unitatea de terapie intensivă a cardiologiei.

Mircea Lucescu se pregătea să plece de la Spitalul Universitar din Capitală vineri, dar atunci când când i-au făcut analizele premergătoare externării, medicii au observat pe electrocardiogramă semne de infarct, așa că au intrat imediat cu el în sala de intervenții.

Au făcut o coronarografie care a arătat într-adevăr, că unul dintre stanturile montate în trecut era blocat cu un cheag de sânge, așa că au intervenit imediat și au montat un al un alt stent, un stent nou.

Mircea Lucescu a ajuns la Spitalul Universitar din Capitală încă de duminica trecută. Când este după ce i s-a făcut rău în bază sportivă de la Mogoșoaia. A fost transportat la spital cu o ambulanță SMURD, iar în urma investigațiilor făcute la începutul săptămânii, medicii au constatat că este nevoie să îi monteze un defibrilator cardiac, iar acest lucru s-a întâmplat marți. L-au ținut sub supraveghere și au făcut investigații în toate aceste zile.

Vineri a suferit acest infarct. Din fericire, starea lui este 1 mai bună acum. Mircea Lucescu a anunțat la începutul acestei săptămâni, după toate aceste probleme de sănătate, că se retrage din fruntea echipei naționale de fotbal pe care o conducea din august 2024, din cauza stării de sănătate.

Joi, șeful FRF și directorul tehnic au fost în vizită la Spitalul Universitar. Au stat de vorbă cu Mircea Lucescu pentru a stabili o nouă funcție pe care ar putea să fostul selecționer să o primească în cadrul federației.