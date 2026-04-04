Este vorba despre dosarul în care fostul candidat la prezidențiale a fost trimis în judecată, pentru că ar fi promovat public persoane condamnate pentru genocid și crime de război, dar și doctrine fasciste, legionare și xenofobe.

Corespondent Știrile ProTV: „Judecătorii Tribunalului București au decis așadar să ridice definitiv măsura controlului judiciar al lui Călin Georgescu. Această măsură a fost impusă anul trecut în februarie și de atunci a fost prelungită de mai multe ori, asta deși avocații fostului candidat la prezidențiale au făcut contestație în repetate rânduri. Ultima dată, chiar săptămâna trecută, Judecătoria Sectorului 1 București a respins o astfel de cerere de revocare a controlului judiciar, însă, vedem acum, judecătorii de la Tribunalul București au decis contrariul și astfel Călin Georgescu scapă de orice interdicție, poate părăsi țara fără acordul autorităților, nu mai trebuie să se prezinte la secția de poliție în mod regulat. Decizia luată este definitivă. Călin Georgescu rămâne, însă, inculpat în acest dosar în care este acuzat că ar fi promovat în mod public persoane condamnate la genocid și crime de război, dar și că ar fi promovat doctrine fasciste, legionare, xenofobe. De asemenea, fostul candidat mai este trimis în judecată pentru un al doilea dosar penal, acolo procurorii îl acuză că ar fi fost un complice la tentativa comiterii unor infracțiuni împotriva ordinii constituționale”.