Au vrut să tragă astfel un semnal de alarmă pentru cei care își fac locuințele fără protecție în caz de foc. Potrivit pompierilor, doar în Capitală au fost anul trecut sute de incendii.

Două case au fost lăsate să ardă timp de 45 de minute, sub supravegherea a două echipe de pompieri. Inginerii constructori au vrut să le arate celor prezenți cât de repede se extinde un incendiu la o locuință construită fără materiale rezistente la foc și cum se comportă una care are sisteme ignifuge.

Corespondent Știrile PRO TV: „O casă bine construită, care respectă standardele la incendiu, îi protejează mai bine nu doar pe cei din interior, dar și pe pompieri, pentru că le dă mai mult timp la dispoziție ca să intervină. Orice minut în plus în cazul unui incendiu de locuință poate să însemne diferența între viață și moarte.”

După intervenția echipei de pompieri, din casa fără protecție la incendiu nu a rămas mai nimic. În schimb, cealaltă încă poate fi locuită.

Marius Șoflete, inginer constructor: „Avem o casă pe structură de lemn, lemnul e tratat cu o soluție de ignifugare, de aceea e roșu. La interior e placare cu dublu gips-carton și cu toate rosturile etanșate. Aici avem o barieră termică de protecție la foc, un material care nu va lăsa focul să vină de la un etaj inferior să ajungă la cel superior. Iar izolația aceasta este incombustibilă, oricât stai cu flacăra pe ea, sigur nu arde.”

Eduard Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU B-IF: „La nivelul regiunii București-Ilfov, anul trecut au fost 854 de intervenții. Cele mai frecvente cauze sesizate pentru aceste intervenții au fost scurtcircuitele electrice.”

În weekend, inginerii vor continua experimentul, în cadrul unei expoziții care are loc la Romexpo.

Vor testa în ce măsură rezistă la foc alte patru case: două construite pe structură metalică și două pe structură din beton.