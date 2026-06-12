El a fost reținut joi seară pentru evaziune fiscală. Procurorii susțin că nu ar fi declarat venituri de milioane de lei încasate pe platformele sociale și nu ar fi plătit la buget peste o jumătate de milion de lei. Makaveli a recunoscut acuzațiile și a promis că va plăti până la ultimul leu tot ce datorează Fiscului. În aceste condiții, scapă de închisoare.

Reporter: „Domnule Zidaru, v-au surprins polițiștii cu acuzațiile?”

Alexandru Zidaru „Makaveli”, inculpat: „Nu. Nu. E dosarul cu Bogdan Peșchir, cum știți cu toții. Prejudiciul e de 38.000 de euro, nu de milioane!”

Reținut pentru 24 de ore pentru evaziune fiscală, Makaveli a fost dus la Parchetul Capitalei. O oră mai târziu, a părăsit biroul anchetatorilor, unde a recunoscut că nu a declarat câștigurile încasate pe platformele sociale. Procurorii susțin că, din mai 2022 și până în mai 2025, influencerul nu ar fi plătit statului impozite de 235.000 de lei, la care s-ar adăuga încă aproape 300.000 de lei – dobânzi și penalități.

Alexandru Zidaru „Makaveli”: „Mi s-a reținut că nu am plătit taxe pe cadourile pe care le-am primit pe TikTok. În momentul când nu plătești cadourile care sunt pe TikTok, indiferent că ele au venit ieri sau alaltăieri, domnii îți rețin evaziune fiscală.”

Reporter: Vă asumați responsabilitatea?

Alexandru Zidaru „Makaveli”: „Sigur.”

Corespondent PROTV: „Makaveli a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile și are interdicția de a părăsi teritoriul României, de a lua legătura cu ceilalți suspecți din dosar și, cel mai important detaliu, va trebui să poarte o brățară electronică de monitorizare pe toată durata măsurii preventive.”

„Nu am crezut că e penal”

Pentru acuzația de evaziune fiscală riscă între trei și zece ani de închisoare, dar Makaveli a anunțat că va achita prejudiciul.

Alexandru Zidaru „Makaveli”: „Eu nu am plătit parțial, nu am declarat tot. Nu am crezut că e penal.”

Potrivit legii, dacă achită doar taxele și impozitele datorate, limitele pedepsei i se reduc la jumătate și poate primi doar o amendă penală. În schimb, dacă achită în plus 25% din suma calculată de ANAF, dar și dobânzile și penalitățile de întârziere, influencerul scapă de orice pedeapsă penală.

Makaveli a fost consilierul Dianei Șoșoacă și și-a depus candidatura la ultimele alegeri locale pentru Primăria Capitalei, însă s-a retras în favoarea Ancăi Alexandrescu.