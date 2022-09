Subsecretarul de stat american Jose Fernandez, despre independența energetică a României: „Poate deveni un hub regional”

Energia regenerabilă este viitorul, iar România, datorită poziție geografice, are șansa să devină independentă energetic.

Asta crede Jose Fernandez, subsecretar de stat american pe probleme de energie, mediu și creștere economică, aflat zilele acestea în România. Într-un interviu realizat de Cosmin Stan, oficialul de peste Ocean a precizat că o eventuală alianță a Rusiei cu China nu este posibilă, colaborarea fiind mai degrabă un „mariaj de conveniență”.

Cosmin Stan: Ce părere aveți despre aceste SMR-uri (reactoare modulare mici) despre care vorbim de vreo doi ani? Reprezintă acestea viitorul pentru a asigura securitatea energetică?

Jose Fernandez, subsecretar de stat american pe probleme de energie, mediu și creștere economică: „Sunt parte a viitorului, Cosmin. Nu sunt pe deplin viitorul. Scopul final aici și acesta este, de fapt, viitorul, este energia regenerabilă. Dacă am învățat ceva din agresiunea brutală a Rusiei asupra Ucrainei, este că nimeni nu ne va lua vreodată soarele sau vântul, dar în schimb ei pot tăia oricând alimentarea cu petrol și gaz și i-am văzut pe ruși făcând asta. Așa că ăsta este scopul final. Reactoarele modulare sunt parte a soluției. Primul SMR va fi construit în România în 2027 și apoi celelate, sunt șase în total, vor fi construite în 2028 și deci ăsta este scopul în ceea ce privește SMR-urile. Dar cred că mai important de atât, ceea ce sper să obținem este nu doar că reactoarele modulare vor ajuta ca România să devină mai independentă energetic, ci ideea e că România poate deveni, ca urmare a asistenței tehnice pe care o vom acorda, un hub tehnic regional pentru această tehnologie. Ce vedem acum pe partea de energie regenerabilă este că panourile solare devin mai ieftine, e mai ieftin să construiești și turbine eoliene, iar România, datorită geografiei sale în Marea Neagră, are oportunitatea să construiască centrale eoliene și parcuri eoliene care să ajute situația energetică de aici. Avem o situație în care trebuie să găsim, în primul rând, resurse alternative de energie. Și Statele Unite au ajutat, sunt mândru să spun că producătorii noștri de gaz natural lichefiat au reacționat și și-au făcut treaba și au triplat cantitatea exportată din SUA către Europa. Am avut chiar unele țări partenere precum Japonia care efectiv au deturnat nave care transportau gaz natural lichefiat spre Japonia și le-au trimis către Europa”.

Cosmin Stan: Dar toate acestea sunt, cumva, un răspuns de urgență acum când Europa are nevoie, dar este asta o soluție pe termen lung?

Jose Fernandez, subsecretar de stat american pe probleme de energie, mediu și creștere economică: „Este o soluție și pe termen scurt, dar și pe termen lung. Soluția pe termen lung este independența energetică, iar asta înseamnă o producție mai mare de energie regenerabilă, eoliană și solară. Asta este soluția pe termen lung. Ce facem noi acum este să încercăm să minimizăm problemele care apar ca urmare a agresiunii Rusiei în Ucraina. Un lucru pe care ei (n.r. rușii) îl mai spun este că pot schimba piețele, că petrolul și gazul pe care îl livrau Occidentului, îl pot vinde acum altor țări. Asta nu se poate întâmpla, nu e cazul, nu așa funcționează lucrurile. În mod normal, trebuie să construiești rețele de conducte, să ai terminale portuare pentru gazele lichefiate, iar asta necesită timp. În plus, este inflație în Rusia și țara se mai confruntă și cu fuga creierelor, oamenii pleacă. Așa că eu cred că are loc o repoziționare mondială și mai cred că asta va accelera tranziția la energia regenerabilă. În acest moment, China dictează o negociere aprigă pe resurse și chiar Putin a spus-o că chinezii duc o negociere dură, așa că eu aș mai aștepta un pic înainte să mă gândesc la alianțe noi. Asta va avea nevoie de mult efort și între timp Rusia va suferi mult”.

Cosmin Stan: Deci nu credeți într-o alianță pe termen lung Rusia-China?

Jose Fernandez, subsecretar de stat american pe probleme de energie, mediu și creștere economică: „Cred că vedem mai degrabă o căsătorie de conveniență. Uite, de exemplu, noi în SUA și chiar voi în Europa, sunteți pentru China o piață de desfacere mult mai mare decât Rusia. Noi suntem o piață mult mai mare pentru China așa că nu aș da prea multă credibilitate ideii cum că asta ar schimba prea mult peisajul internațional al alianțelor”.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 29-09-2022 07:38