În fiecare sâmbătă şi duminică, între orele 10.00 şi 22.00, Calea Victoriei şi Str. Ion Brezoianu se închid, pentru maşini, şi se deschid pentru oameni, pentru plimbări, socializare în aer liber, distracţie.

Vor fi spectacole de teatru şi dans, concerte, parade, ateliere pentru copii, flashmob, activităţi sportive şi proiecte dezvoltate împreună cu instituţii culturale, artişti independenţi şi organizaţii locale. Pe lângă distracţie, programul va include dezbateri şi întâlniri cu invitaţi din cultură, arhitectură, urbanism şi societatea civilă.

În premieră, fiecare dintre cele 25 de weekenduri va avea propria temă, inspirată de oraş şi de felul în care vrem să arate el: regenerare urbană, ecologie, patrimoniu, mobilitate sau relaţia dintre oameni şi spaţiul public.

„Sunt adeptul evenimentelor de calitate, pentru toate vârstele, care să ne aducă împreună, ca o comunitate. Vă invit să redescoperim oraşul, să lăsăm maşina acasă măcar în weekend, să ne plimbăm pe străzi tineri, bunici, copii. Anul acesta, pentru prima dată, vom organiza şi dezbateri publice pe diferite teme care ne privesc pe toţi”, a declarat primarul general Ciprian Ciucu.

Programul primului weekend

Weekendul 25-26 aprilie se desfăşoară sub tema „Oraşul construit împreună”. Va conţine activităţi şi dezbateri despre felul în care locuitorii, comunitatea şi administraţia locală pot contribui împreună la transformarea Bucureştiului într-un loc în care să ne placă să trăim. Pe parcursul ambelor zile, în Piata Revoluţiei va fi o expoziţie cu proiectele de urbanism participativ, organizată de Urbanize Hub.

Sâmbătă, 25 aprilie:

• 10.00 – 12.00, pornire din Bd. Dacia spre Str. Ion Brezoianu: Parada Personajelor, organizată de Opera Comică pentru Copii;

• 10:00 – 21:00, Piaţa Revoluţiei (parcare): zonă destinată activităţilor sportive (baschet, ping pong, subsoccer);

• 10:00 – 12:00, Str. Ion Brezoianu & Str. Eforie: atelier de colorat zmeie;

• 11:00 – 12:00, Cercul Militar: bubble parade;

• 11.00 – 12.00, Piaţa Ion Raţiu: spectacol pentru copii „Crina şi păpuşile vorbitoare”;

• 11.00 – 13.00, Str. Ion Brezoianu & Str. Eforie: atelier de confecţionat marionete;

• 12.00 – 13.00, Cercul Militar: atelier de magie, pentru copii;

• 12.00 – 21.00, zona Parc Kretzulescu: pictură pe pânză, în aer liber;

• 14.00 – 16.00 / 17.00 – 19.00: Tur ghidat - de la Podul Mogoşoaei la Calea Victoriei, istoria unui bulevard celebru - cu Ovidiu Neacşu;

• 14:00 – 15:00, Piaţa Ion Raţiu: atelier de ştiinţă distractivă pentru copii;

• 15.00 – 18.00, Str. Ion Brezoianu & Str. Eforie: atelier de reciclare creativă;

• 16.00 – 18.00, Bd. Dacia – Splaiul Independenţei: promenadă pe catalige; Str. Ion Brezoianu & Str. Eforie: ateliere meşteşugăreşti, pentru copii;

• 16.30 – 18.30, Piaţa Naţiunilor Unite spre Piaţa Revoluţiei: tur ghidat, cu Alexandru Binescu;

• 17.00 – 18.00, Piaţa Revoluţiei: Dezbatere „Bucureşti Metropolitan: Viziune sau iluzie?” (organizat cu sprijinul Urbanize Hub şi Institutul de Dezvoltare Locală Think Global Act Local); Piaţa Ion Raţiu: atelier de improvizaţie;

• 17.00 – 20.00, Trotuar MNAR şi la intersecţia Str. Ion Brezoianu cu Str. Lipscani: atelier de modelat baloane; Cercul Militar: Concert de muzică interbelică „Zaraza”;

• 17.00 – 21.00, Magazinul Muzica: instalaţie participativă „Obiceiuri Urbane” (Urbanize Hub);

• 17.00 – 18.00, Piaţa Ion Raţiu: Performance marionete;

• 18.00 – 19.00, Piaţa Ion Raţiu: Spectacol de magie (Magitot);

• 18.30 – 19.00, Piaţa Revoluţiei: Flashmob;

• 19.00 – 20.00, Str. Ion Brezoianu intersecţie cu Bd. Elisabeta: Marionete muzicale;

• 19.00 – 19.40, Hotel Opera: Duo Violoncel;

• 19.00 – 20.00, Palatul CEC: Concert - Robin and The Backstabbers.

Duminică, 26 aprilie:

• 10:00 – 11:00, Piaţa Ion Raţiu: Marionete muzicale;

• 10.00 – 13.00, Str. Ion Brezoianu & Str. Eforie & Str. Lipscani: ateliere de colorat zmeie, de confecţionat marionete;

• 11.00 – 12.00, Piaţa Ion Raţiu: Marionete muzicale;

• 11.00 – 13.00, Piaţa Ion Raţiu: atelier de improvizaţie;

• 15.00 – 17.00, Str. Ion Brezoianu & Str. Eforie: ateliere meşteşugăreşti;

• 16.00 – 17.00, Statuia Iuliu Maniu: spectacol de magie (Magitot);

• 16.00 – 19.00, Str. Ion Brezoianu & Str. Lipscani: atelier de reciclare creativă;

• 17.00 – 18.00, Trotuar MNAR: Spectacol pentru copii - „Crina şi păpuşile vorbitoare”; Piaţa Ion Raţiu: atelier de Ştiinţă Distractivă; Str. Ion Brezoianu & Str. Lipscani: atelier de modelat baloane;

• 17.30 – 18.30, Str. Ion Brezoianu & Str. Eforie: atelier de magie;

• 18.00 – 19.00, Piaţa Revoluţiei şi Piaţa Ion Raţiu: ateliere de lectură pentru copii;

• 18.00 – 20.30, Palatul CEC: Noaptea dansului;

• 19.00 – 20.00, Piaţa Ion Raţiu: Performance marionete.

Traseu şi restricţii de circulaţie

În fiecare weekend, Calea Victoriei devine pietonală pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia până la intersecţia cu Splaiul Independenţei, fără afectarea intersecţiilor. Se va permite traversarea pe Str. Ştirbei Vodă, Str. C.A. Rosetti, Str. Dem I. Dobrescu, Str. Ion Câmpineanu, Bd. Regina Elisabeta.

Strada Ion Brezoianu se închide pentru maşini pe segmentul cuprins între Str. Lipscani şi Str. Valter Mărăcineanu. Zona pietonală se prelungeşte pe Str. Valter Mărăcineanu până pe Calea Victoriei. Maşinile vor putea traversa prin intersecţiile: str. Domniţa Anastasia cu Str. Ion Brezoianu, Str. Ion Brezoianu cu Bd. Regina Elisabeta şi intersecţia Str. Valter Mărăcineanu cu Str. Ion Brezoianu.

Calea Victoriei şi Ion Brezoianu sunt pietonale sâmbăta şi duminica, între orele 10.00 – 22.00. Traficul rutier se reia pe timpul nopţii (sâmbăta spre duminica), de la ora 23.00 până la ora 09.00.

Pentru siguranţa participanţilor la eveniment, pe arterele pe care nu mai circulă maşini se închid şi pistele de biciclete.

Cu peste un milion de participanţi în fiecare an, „Străzi deschise - Bucureşti” este cel mai amplu şi mai vizibil proiect cultural al Capitalei şi unul dintre cele mai importante programe de revitalizare urbană din România. Anul acesta sunt aşteptaţi chiar mai mulţi participanţi.

Iniţiat în 2022, programul a contribuit la revitalizarea uneia dintre cele mai emblematice artere ale oraşului şi a impulsionat antreprenoriatul local şi turismul urban, oferind un cadru în care arta, comunitatea şi oraşul se întâlnesc firesc.

Potrivit unui studiu de impact realizat în 2025 de Academia de Studii Economice - Facultatea de Business şi Turism, 78% dintre participanţi spun că evenimentul le îmbunătăţeşte calitatea vieţii, iar peste 80% consideră că „Străzi deschise” contribuie la o imagine mai europeană a Bucureştiului.

Impactul proiectului a fost recunoscut şi la nivel naţional: „Străzi deschise - Bucureşti, Promenadă urbană” a primit distincţia GOLD în cadrul Community Index 2025, la categoria „Oraşe sustenabile”, fiind inclus între cele mai relevante iniţiative din România pentru comunitate şi spaţiul urban.