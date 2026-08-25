Drepturile stabilite în baza HCGMB 209/2017, născute anterior intrării în vigoare a acestui proiect, rămân valabile și se vor achita conform prevederilor legale în vigoare, potrivit Agerpres.

Fondurile necesare plății stimulentului financiar se vor asigura din bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială (DGASMB), în limita creditelor bugetare aprobate anual cu această destinație.

Potrivit formei actuale a hotărârii, beneficiază de stimulent părinții copiilor nou-născuți, cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a municipiului București, cu condiția ca nașterea să fie înregistrată într-o maternitate din cadrul unităților sanitare cu paturi de la nivelul Capitalei.

Categoriile de mame care ar urma să beneficieze de stimulent

Pe de altă parte, proiectul care va fi dezbătut vineri restrânge beneficiarii la următoarele categorii: mamele cărora le este stabilit prin dispoziție scrisă a primarului dreptul la oricare din componentele venitului minim de incluziune; mamele cu dizabilități; mamele aflate temporar în situații critice de viață (victime ale calamităților, ale violenței domestice, care se află în situații deosebite de vulnerabilitate sau în situații de risc stabilite prin anchetă socială); mamele minore; mamele care nasc cetățeni străini/apatrizi, care provin din zone de conflict armat.

Stimulentul se acordă o singură dată pentru fiecare nou-născut, pe bază de cerere. Ambii părinți trebuie să aibă domiciliul pe raza municipiului București de minimum 12 luni, neîntrerupt, la momentul depunerii cererii.

De asemenea, nașterea trebuie să se fi înregistrat într-o maternitate din Municipiul București. Niciunul dintre părinți nu trebuie să figureze cu datorii restante și neeșalonate către bugetul local.

Beneficiarele vor depune cererea însoțită de documentele care atestă eligibilitatea la DGASMB, în termen maxim de trei luni de la nașterea copilului.

DGASMB înregistra întârzieri de peste 650 de milioane de lei

Conform referatului de aprobare, sistemul de stimulente financiare locale al Municipiului București, operat de DGASMB, se află într-o „criză de sustenabilitate financiară”. Astfel, pe 31 iulie, DGASMB înregistra întârzieri cumulate în valoare totală de peste 650 milioane lei la programele de stimulente locale, „ceea ce demonstrează că sistemul actual de beneficii locale a depășit capacitatea financiară reală” a bugetului municipal, se menționează în document.

Totodată, Tribunalul București - Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal „a pronunțat hotărâri prin care obligă DGASMB la plata integrală a stimulentelor, stabilind că lipsa fondurilor nu exonerează instituția de obligația de plată”, prevede sursa citată.

„Instanța a precizat că obligația de plată subzistă până la «modificarea condițiilor legale de acordare», ceea ce înseamnă că modificarea HCGMB-urilor este singura cale legală de a redimensiona obligația financiară a Municipiului București. (...) Stimulentul financiar instituit prin hotărâre a CGMB nu constituie un drept subiectiv prevăzut de legislația națională, ci un beneficiu local de asistență socială, stabilit prin act administrativ al autorității deliberative locale”, reiese din referatul de aprobare.