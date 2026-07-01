Furtuna violentă din noaptea de marți spre miercuri a paralizat una dintre cele mai importante magistarele de metrou din București. Stația Piața Victoriei 2 este închisă, pentru că apele pluviale au inundat tunelurile și au ajuns la nivelul peroanelor.

„Cei de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă coordonează scoaterea apei de aici (n. red. - Piaţa Victoriei 2. Am venit să mă asigur că e maximul ce se poate face, să văd dacă din partea celorlalte instituţii ale statului se mai poate oferi sprijin suplimentar. Preocuparea este de a da drumul circulaţiei de la metrou, se trage apă cu şapte pompe încontinuu, este şi o limită a capacităţii tehnice, care încă nu este atinsă, dar urmează să fie atinsă, în ceea ce priveşte gazele scoase de aceste pompe”, a declarat Radu Miruţă.

El a spus că a vorbit şi cu secretarul de stat Raed Arafat şi vor fi suplimentate pompele şi cu sprijin de la Ministerul Apărării.

„O să mai vină şi de la ISU, şi de la Ministerul Apărării până la şapte pompe, se fac calcule câte dintre ele pot funcţiona concomitent pentru a fi totuşi în siguranţă viaţa oamenilor care îşi desfăşoară activitatea acolo. Pe calculele pe care le-am făcut, la cei 7 milioane de litri de apă care mai sunt acum de scos, undeva între şase şi zece ore ar dura, în funcţie de cât de mult se pot adăuga cele şapte pompe care o să vină, după care o să fie o acţiune de curăţare a liniilor din partea celor de la Metrorex, de verificare a instalaţiilor electrice, iar apoi se va da drumul la circulaţie”, a explicat Miruţă. Întrebat de jurnalişti dacă joi dimineaţă bucureştenii vor putea circula cu metroul în mod normal, Miruţă a răspuns că „pe calculele” sale, „luând în analiză scenariul actual, da”.

„Încercăm să dăm drumul spre seară, dar trebuie văzut, după ce se scoate apa, cât mai durează activitatea celor de la Metrorex, care, în funcţie de ce găsesc acolo, senzori, instalaţiile de transformatoare, echipamente probabil afectate de apă...”, a continuat Miruţă.

Ministrul interimar al Transporturilor a mai spus că „oameni responsabili” de la metrou i-au spus că de 30 de ani nu s-a întâmplat niciodată o asemenea inundaţie.

„Deci în mod cert s-a întâmplat ceva în exteriorul staţiei de metrou, păcatul aici este, că e cel mai jos punct. Pare că şi deasupra, în ceea ce priveşte care trebuia distribuită prin reţeaua de canalizare, nu s-a întâmplat în cel mai eficient mod cu putinţă”, a conchis Miruţă. Ulterior, într-o postare pe Facebook, Miruţă a precizat că, pentru a scoate apa mai repede, Armata a trimis alte patru pompe de mare capacitate.

„În câteva ore, toată cantitatea de apă va fi evacuată. Urmează apoi curăţarea liniei şi verificarea instalaţiei electrice. (...). ISU şi Apa Nova vor clarifica de ce reţeaua de canalizare pluvială de la suprafaţă nu a preluat cum ar fi trebuit precipitaţiile intense de azi-noapte. E limpede că este o problemă în zonă, cât timp doar la staţia de metrou de la Victoriei a fost o asemenea inundaţie”, a mai spus Radu Miruţă.